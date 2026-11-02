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02 Nën 2026
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Ukraina

Aplikacioni “Povitryana tryvoha” rifillon pjesërisht punën pas sulmit kibernetik

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Aplikacioni zyrtar ukrainas i alarmit ajror “Povitryana tryvoha” ka nisur të rikthehet gradualisht në punë pas sulmit kibernetik të mbrëmjes së 1 nëntorit, ndërsa ekipi i tij premton mbrojtje të forcuar kundër sulmeve të ardhshme.

Siç njofton Ukrainska Pravda, duke iu referuar kanalit në Telegram të vetë aplikacionit, zhvilluesit po e kthejnë gradualisht aplikacionin në punë pas sulmit kibernetik.

Aktualisht, në hartën e aplikacionit është i disponueshëm informacioni për nivelin e verdhë dhe atë të kuq të rrezikut — respektivisht rreziku nga dronët dhe rreziku masiv nga dronët e raketat — ndërsa njoftimet push për alarmet ajrore po mbërrijnë sërish. Përkohësisht është pezulluar shfaqja e objektivave në hartë.

Zhvilluesit thanë se po zbatojnë masa shtesë për mbrojtjen e aplikacionit, në mënyrë që situata të tilla të parandalohen në të ardhmen. Ekipi theksoi sërish se aplikacioni nuk ruan dhe nuk përdor të dhëna personale, ndaj për përdoruesit nuk ka asnjë kërcënim.

Mbrëmjen e 1 nëntorit, aplikacioni zyrtar u godit nga një ndërhyrje që Forcat Ajrore të Ukrainës e cilësuan si ndikim armiqësor: përdoruesit morën njoftime të rreme në rusisht për rrezik radiacioni e kimik, luftime rrugësh dhe kërcënimin e raketës “Oreshnik”. Derisa aplikacioni ishte jashtë pune, Ministria e Transformimit Digjital udhëzoi qytetarët të aktivizonin njoftimet emergjente në cilësimet e telefonit dhe të ndiqnin vetëm kanalet zyrtare të Forcave Ajrore.

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