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02 Nën 2026
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Moda

Elle Macpherson me tri kopertina për Harper’s Bazaar Australia, të xhiruara në East Arnhem Land

Supermodelja australiane pozon për fotografin Simon Upton me veshje Ralph Lauren, Christian Dior dhe Lee Mathews, me bizhuteri Paspaley.

· 1 min lexim

Elle Macpherson është fytyra e numrit të tetorit 2026 të Harper’s Bazaar Australia dhe Zelandës së Re, me tri kopertina të ndryshme. Siç njofton theFashionSpot, supermodelja australiane ka pozuar në East Arnhem Land, në veriun e Australisë, për fotografin Simon Upton, me stilim të Nadene Duncan.

Në të tri kopertinat ajo shfaqet me krijime të Ralph Lauren, Christian Dior dhe Lee Mathews, të kombinuara me bizhuteri të Paspaley. Revista kishte tërhequr vëmendje së fundmi me yje kopertine si Phoebe Tonkin, Elizabeth Debicki dhe Rosie Huntington-Whiteley.

Reagimet e lexuesve të forumeve të modës janë të ndara. “Do ta dua Elle-n përgjithmonë. Ajo është gjithmonë elegante, shik dhe e sigurt”, shkroi një komentues, duke i quajtur kopertinat të bukura, por duke vërejtur se fotografisë i mungon diçka.

Një tjetër lexues i quajti kopertinat të këndshme, ndërsa një i tretë tha se Elle duket si gjithmonë e mrekullueshme, por pamjet i ngjasojnë më shumë fotografive amatore pushimesh. Pavarësisht vlerësimeve të përziera, tri kopertinat e rikthejnë supermodelen në qendër të vëmendjes së revistave të modës këtë sezon.

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