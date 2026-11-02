☁️
Tiranë 10°C · Vranët 02 Nëntor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 102.48 ▼1.58%
ARI 3,908 ▲0.23%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
₿ CRYPTO
BTC $78,124 ▲ +0.6% ETH $2,274 ▲ +0.64% XRP $1.2456 ▼ -0.78% SOL $94.2000 ▼ -1.61%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 102.48 ▼1.58 % ARI 3,908 ▲0.23 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 102.48 ▼1.58 % ARI 3,908 ▲0.23 %
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
02 Nën 2026
Breaking
Adriana Lima në kopertinën e Vogue Turkey për nëntorin, me fustan të kuq Gucci nga koleksioni Cruise 2027 Ish-çifti Pete Davidson dhe Elsie Hewitt bashkohen për Halloween: kostume familjare nga “The Sopranos” me vajzën Scottie Candice Swanepoel shfaq unazë ari në gishtin e martesës, ndërsa romanca e raportuar me Tom Brady vazhdon Trump mbyll mitingun dyorësh në Dubuque: mendoj se do të kemi një fitore të jashtëzakonshme të martën Martha Stewart reagon pas kritikave për kostumin e Halloween-it si e pastrehë: nuk ishte qëllimi im të ofendoja
Menu
roze

Candice Swanepoel shfaq unazë ari në gishtin e martesës, ndërsa romanca e raportuar me Tom Brady vazhdon

Supermodelja 38-vjeçare u fotografua të premten me një unazë në dorën e majtë dhe më pas duke hyrë në garazhin e ndërtesës së zyrës së Brady-t, sipas Page Six.

· 2 min lexim

Candice Swanepoel është shfaqur me një unazë ari në gishtin e martesës të dorës së majtë, ndërsa romanca e saj e raportuar me Tom Brady vazhdon të tërheqë vëmendje. Siç njofton Page Six, supermodelja 38-vjeçare e Victoria’s Secret u fotografua të premten gjatë një daljeje të vetme, e veshur thjesht me streçe të zeza, një kanotiere dhe një kapele të zezë bejsbolli; përveç unazës, ajo mbante edhe një unazë në gishtin e vogël dhe një byzylyk ari në dorën e majtë.

Më vonë, ajo u pa duke hyrë në garazhin e ndërtesës së zyrës së Brady-t. Sipas një burimi të Page Six, lidhja e tyre vazhdon prej muajsh, por “nuk është shumë serioze”: Brady, 49 vjeç, “vërtet kënaqet duke kaluar kohë me të”, por nuk kërkon të hyjë ende në një lidhje tjetër serioze. Brady u divorcua nga supermodelja Gisele Bündchen në tetor 2022 dhe që atëherë, sipas burimit, ka dalë me disa gra.

Gjithmonë sipas Page Six, romanca e raportuar ka shkaktuar një krisje mes Swanepoel dhe koleges së saj në Victoria’s Secret, Joan Smalls, mike e saj prej 15 vjetësh. Një burim thotë se Smalls, e cila më parë kishte dalë vetë me Brady-n, është e mërzitur sepse Swanepoel dikur e kishte nxitur ta linte atë, ndërsa më pas nisi të dilte vetë me të.

Smalls ka bërë edhe shenja publika: javën e kaluar ajo shkroi në Instagram se për Halloween do të vishej si “përgjegjshmëria”, duke thënë se kjo është gjëja më e frikshme me të cilën disa njerëz mund të përballen, ndërsa në një përgjigje tjetër, sipas pamjeve të publikuara nga DeuxMoi, ajo u shpreh se “nuk është mike me tradhtaret”. Page Six nuk raporton ndonjë koment të drejtpërdrejtë nga Swanepoel apo Brady për unazën.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu