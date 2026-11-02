Candice Swanepoel shfaq unazë ari në gishtin e martesës, ndërsa romanca e raportuar me Tom Brady vazhdon
Supermodelja 38-vjeçare u fotografua të premten me një unazë në dorën e majtë dhe më pas duke hyrë në garazhin e ndërtesës së zyrës së Brady-t, sipas Page Six.
Candice Swanepoel është shfaqur me një unazë ari në gishtin e martesës të dorës së majtë, ndërsa romanca e saj e raportuar me Tom Brady vazhdon të tërheqë vëmendje. Siç njofton Page Six, supermodelja 38-vjeçare e Victoria’s Secret u fotografua të premten gjatë një daljeje të vetme, e veshur thjesht me streçe të zeza, një kanotiere dhe një kapele të zezë bejsbolli; përveç unazës, ajo mbante edhe një unazë në gishtin e vogël dhe një byzylyk ari në dorën e majtë.
Më vonë, ajo u pa duke hyrë në garazhin e ndërtesës së zyrës së Brady-t. Sipas një burimi të Page Six, lidhja e tyre vazhdon prej muajsh, por “nuk është shumë serioze”: Brady, 49 vjeç, “vërtet kënaqet duke kaluar kohë me të”, por nuk kërkon të hyjë ende në një lidhje tjetër serioze. Brady u divorcua nga supermodelja Gisele Bündchen në tetor 2022 dhe që atëherë, sipas burimit, ka dalë me disa gra.
Gjithmonë sipas Page Six, romanca e raportuar ka shkaktuar një krisje mes Swanepoel dhe koleges së saj në Victoria’s Secret, Joan Smalls, mike e saj prej 15 vjetësh. Një burim thotë se Smalls, e cila më parë kishte dalë vetë me Brady-n, është e mërzitur sepse Swanepoel dikur e kishte nxitur ta linte atë, ndërsa më pas nisi të dilte vetë me të.
Smalls ka bërë edhe shenja publika: javën e kaluar ajo shkroi në Instagram se për Halloween do të vishej si “përgjegjshmëria”, duke thënë se kjo është gjëja më e frikshme me të cilën disa njerëz mund të përballen, ndërsa në një përgjigje tjetër, sipas pamjeve të publikuara nga DeuxMoi, ajo u shpreh se “nuk është mike me tradhtaret”. Page Six nuk raporton ndonjë koment të drejtpërdrejtë nga Swanepoel apo Brady për unazën.
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