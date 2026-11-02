Sulm ajror rus ndaj një magazine në Zaporizhzhia: zjarri në 600 metra katrorë shuhet, pa të lënduar
Trupat ruse kryen mbrëmjen e 1 nëntorit një sulm ajror ndaj një ambienti magazinimi në qendrën rajonale të Zaporizhzhias, ku shpërtheu një zjarr që u shua nga shërbimet e emergjencës; nuk raportohet për të lënduar.
Siç njofton Ukrainska Pravda, duke iu referuar Shërbimit Shtetëror të Emergjencave të Ukrainës (DSNS), mbrëmjen e 1 nëntorit forcat ruse goditën me sulm ajror një ambient magazinimi në qendrën rajonale.
Si pasojë e goditjes shpërtheu zjarri dhe shpëtimtarët e lokalizuan e shuan flakën në një sipërfaqe prej 600 metrash katrorë. Sipas DSNS-së, nga sulmi nuk pati të lënduar.
Po atë mbrëmje, në një sulm tjetër ndaj qytetit, një dron rus FPV plagosi dy persona në Zaporizhzhia.
Tema: luftë Rusi Ukrainë Zaporizhzhia
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