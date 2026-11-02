Ish-çifti Pete Davidson dhe Elsie Hewitt bashkohen për Halloween: kostume familjare nga “The Sopranos” me vajzën Scottie
Ajo u vesh si Christopher Moltisanti, ai si Paulie Walnuts, ndërsa vogëlushja Scottie si Tony Soprano, në karrocën Radio Flyer me shenjën "Bada Bing!".
Pete Davidson dhe Elsie Hewitt lanë mënjanë ndarjen dhe festuan Halloween-in së bashku me vajzën e tyre Scottie, me kostume familjare të frymëzuara nga seriali “The Sopranos”. Siç njofton Page Six, modelja publikoi të dielën në Instagram fotografitë e familjes: ajo ishte veshur si Christopher Moltisanti, me mbajtëse qafe dhe xhaketë sportive, ndërsa Davidson si Paulie “Walnuts” Gualtieri, me anët e flokëve të lyera gri, xhaketë lëkure të zezë, syze dielli dhe pantallona të zeza.
Vogëlushja Scottie ishte, sigurisht, personazhi kryesor Tony Soprano: me një rrobë banje, një orë të vogël ari dhe një puro fallco në dorë. Ajo udhëtonte në një karrocë Radio Flyer, ku ndodheshin edhe rosa lodër dhe një shenjë neoni “Bada Bing!”, klubi imagjinar i serialit të HBO-së. Hewitt i shoqëroi fotot me mbishkrimin “smells like halloween”, një batutë e Moltisantit nga sezoni i gjashtë i serialit.
Hewitt, 30 vjeçe, dhe Davidson, 32 vjeç, e mirëpritën Scottie-n në dhjetor 2025. Ata u ndanë në maj, pas më shumë se një viti së bashku; në atë kohë një burim i tha Page Six se kishte pasur probleme gjatë gjithë lidhjes së tyre.
Më pas Hewitt pretendoi se po e rriste Scottie-n vetëm, ndërsa miq të Davidson i thanë Page Six se ai paguante gjithçka për të dyja, përfshirë qiranë, shpenzimet e jetesës dhe sigurimin shëndetësor. Drama u mbyll në korrik, kur të dy arritën një marrëveshje për bashkëprindërim: “Po e rrisim së bashku vajzën tonë, mirëqenia e së cilës mbetet përparësia jonë kryesore”, thanë ata në një deklaratë ekskluzive për Page Six. Në gusht, Hewitt e falënderoi Davidson për bileta koncerti të Olivia Dean, duke e quajtur “baby daddy”.
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