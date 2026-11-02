Martha Stewart reagon pas kritikave për kostumin e Halloween-it si e pastrehë: nuk ishte qëllimi im të ofendoja
Sipërmarrësja fshiu foton dhe tha në një deklaratë se kostumi synonte të ngrinte ndërgjegjësimin për pastrehësinë, një kauzë që ajo thotë se e mbështet prej kohësh.
Martha Stewart ka reaguar pas valës së kritikave që shkaktoi kostumi i saj i Halloween-it, ku ajo u shfaq e veshur si një person i pastrehë. Siç njofton Page Six, sipërmarrësja e fshiu foton dhe të dielën dha një deklaratë ku tha se ndihet e shqetësuar që kostumi ka ofenduar njerëz, gjë që, sipas saj, nuk ishte kurrë qëllimi i saj.
“Kostumi im i Halloween-it i djeshëm, i cili synonte të sillte më shumë vëmendje te tema shumë serioze e pastrehësisë, ka ofenduar njerëz, gjë që nuk ishte kurrë qëllimi im”, tha Stewart. Në foto ajo mbante veshje të grisura, kishte papastërti në fytyrë dhe mbante një tabelë ku shkruhej “Jam e uritur. Më ndihmoni”. Fotoja ishte pjesë e një karuseli që promovonte qirinjtë e saj.
Stewart theksoi se pastrehësia mbetet një nga sfidat dhe krizat më të mëdha të Amerikës, se kjo temë i intereson thellësisht dhe se ka shpenzuar shumë kohë e përpjekje duke mbështetur organizata bamirësie që luftojnë këtë epidemi sociale. Ajo shtoi se është e përkushtuar të vazhdojë të bëjë ndryshim.
Në rrjetet sociale, megjithatë, kritikat nuk munguan: në Reddit kostumi u quajt “ofendues” dhe “jashtë realitetit”. Stewart kujtoi gjithashtu se Halloween-i është një nga festat e saj të preferuara dhe se prej dekadash u mëson të tjerëve si ta festojnë, me receta, ide artizanale dhe këshilla për pritje mysafirësh.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.