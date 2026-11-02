Kontratat e ardhshme në Wall Street hapen me rritje të lehtë të dielën mbrëma, para javës së zgjedhjeve dhe të dhënave të punësimit
Të dielën mbrëma, pak pas orës 18:00 me orën lindore, kontratat e ardhshme të S&P 500 u rritën 0.2%, ato të Nasdaq 100 u rritën 0.3% dhe ato të Dow u rritën 0.2%, pas rënies së javës së kaluar të nxitur nga teknologjia, siç njofton Barron’s. Javën e kaluar, Dow Jones ra 0.9%, në 51,770.31 pikë, S&P 500 ra 0.6%, në 7,580.07, ndërsa Nasdaq Composite ra 2%, në 25,437.00.
Java e re sjell raporte fitimesh të kompanive, zgjedhjet e mesit të mandatit të martën dhe raportin e punësimit për tetorin të premten. CNBC njofton se Apple raporton të hënën pas mbylljes së tregut, ndërsa McDonald’s dhe Qualcomm raportojnë më vonë gjatë javës, dhe ekonomistët e anketuar nga Dow Jones presin 55 mijë vende të reja pune për tetorin. Në kalendarin ekonomik, të martën vjen anketa JOLTS për vendet e hapura të punës, të mërkurën raporti ADP për punësimin privat dhe të premten raporti i punësimit i Byrosë së Statistikave të Punës.
Strategu i Standard Chartered, Steve Englander, shkroi fundjavën se tregjet mund të preferojnë një Kongres të bllokuar. “Mendojmë se tregjet do të ishin më të lumtura me bllokadën”, tha ai. Sipas përditësimit të tij, tregjet e basteve japin 70% ose më shumë gjasa që demokratët të marrin të dyja dhomat.
Votimi paraprak deri të dielën pasdite kaloi 54.3 milionë vota, sipas Election Lab të Universitetit të Floridës, 8.4 milionë më shumë se 45.9 milionët e zgjedhjeve të 2022-shit.
Nafta WTI ra 1.5% të dielën, në rreth 102.40 dollarë për fuçi. Të premten, Brent u mbyll i pandryshuar në 113.40 dollarë, ndërsa WTI ra 0.2%, në 103.90 dollarë.
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