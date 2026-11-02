Charlotte Gainsbourg në kopertinën e Version Fémina me kostum të errët me vija dhe dantellë të zbehtë
Aktorja franceze pozon me një kostum mashkullor të gjerë për numrin e 1 nëntorit, ku flet edhe për rolin e avokates Gisèle Halimi.
Charlotte Gainsbourg është fytyra e kopertinës së 1 nëntorit 2026 të revistës franceze Version Fémina. Siç njofton CelebMafia, aktorja shfaqet me një kostum të errët kafe me vija të holla, me shpatulla të theksuara dhe xhaketë me kinda të gjera, të kombinuar me një bluzë të zbehtë rozë me dantellë në dekolte — një kontrast mes qepjes strikte mashkullore dhe butësisë së dantellës.
Pantallonat e kostumit janë me bel të lartë dhe prerje të drejtë e të lirshme, ndërsa flokët i mban të lëshuara, me shtresa të pabarabarta dhe baluke të plota, në një përfundim natyral pranë formalitetit të veshjes. Në një portret të dytë editorial, Gainsbourg shfaqet me një xhaketë të zezë smoking me dy rreshta kopsash, këmishë të bardhë me jakë dhe kravatë të ngushtë të zezë, me pantallona që ngushtohen drejt çizmeve të gjata të zeza.
Intervista që shoqëron setin fotografik lidhet me rolin e saj si avokatja dhe aktivistja franceze për të drejtat e grave Gisèle Halimi në dramën “L’Affaire Marie-Claire”, e cila rikthen gjyqin e Bobigny-t të vitit 1972 për abortin, një episod i rëndësishëm në fushatën për të drejtat riprodhuese në Francë.
Gainsbourg tregon për përgjegjësinë e interpretimit të një personi real: përgatitja e saj përfshiu leximin e biografive, studimin e intervistave dhe dëgjimin e regjistrimeve për të kuptuar zërin dhe sjelljet e Halimi-t, ndërsa në bisedë prek edhe ndikimin e nënës së saj, Jane Birkin, dhe mirënjohjen për mundësinë për t’i bërë homazh avokates përmes këtij roli.
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