Drama pas ‘MobLand’, Tom Hardy shfaqet sërish në xhirime
Aktori i njohur është fotografuar në Londër gjatë xhirimeve të sezonit të tretë të serialit, duke u dhënë fund spekulimeve për të ardhmen e tij në produksion.
Tom Hardy është rikthyer zyrtarisht në sheshxhirimin e serialit të njohur kriminal “MobLand”, pas muajsh spekulimesh për një largim të mundshëm nga produksioni për shkak të tensioneve të pretenduara në prapaskenë.
Aktori 49-vjeçar është fotografuar në Londër gjatë xhirimeve të sezonit të tretë të serialit të platformës Paramount+, ku shfaqet në humor të mirë, duke biseduar dhe shkëmbyer batuta me anëtarët e ekipit të produksionit.
Hardy do të rikthehet në rolin e Harry Da Souza-s, ndërmjetësit të pamëshirshëm të një familjeje të fuqishme mafioze në Londër.
Fotografitë e fundit vijnë pas raportimeve të mëparshme se aktori mund të ishte larguar nga seriali për shkak të mosmarrëveshjeve me producentët dhe pjesëtarë të tjerë të kastit. Sipas burimeve të cituara nga mediat ndërkombëtare, Hardy ishte kritikuar për vonesat në xhirime, ndërhyrjet e shpeshta në skenar dhe ndryshimet që kërkonte në dialogët e personazhit të tij.
Madje, disa raportime pretendonin se sjellja e tij kishte krijuar pakënaqësi edhe te aktorja Helen Mirren, e cila interpreton Maeve Harrigan në serial.
Megjithatë, Mirren kishte dalë publikisht në mbështetje të kolegut të saj, duke publikuar një fotografi të Hardy-t në rrjetet sociale, të shoqëruar me mesazhin: “Të dua tani dhe gjithmonë”.
Edhe Pierce Brosnan kishte minimizuar më herët zërat për një përçarje mes aktorëve, duke i cilësuar pretendimet si një çështje të ekzagjeruar.
Ndërkohë, rikthimi i Hardy-t ishte konfirmuar që në shtator, kur Paramount+ bëri të ditur se ai do të ishte sërish pjesë e sezonit të tretë. Ky zhvillim duket se i ka dhënë fund pasigurive për vazhdimësinë e tij në serial.
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