Aksionet e Reddit bien 29.2%: kërkimi me inteligjencë artificiale i Google i pret mbi 1 milion vizita në javë
Platforma mbylli ditën më të keqe që nga dalja në bursë në vitin 2024, pasi drejtori ekzekutiv Steve Huffman paralajmëroi se AI Overviews dhe AI Mode po i heqin Reddit-it trafikun e kërkimit, ndërsa parashikimi i tremujorit të katërt doli nën pritjet e Wall Street-it.
Aksionet e Reddit ranë 29.2% të premten, duke u mbyllur në 91.73 dollarë — rënia më e madhe njëditore në përqindje që nga dalja e kompanisë në bursë në vitin 2024 — pasi platforma paralajmëroi se funksionet e kërkimit me inteligjencë artificiale të Google po i presin trafikun, siç njofton Dow Jones Newswires në raportimin e përcjellë nga Morningstar. Aksioni ishte performuesi më i keq i indeksit S&P 500 në seancë dhe ka humbur rreth 60% të vlerës që nga fillimi i vitit.
Shkak i rënies u bë thirrja e rezultateve të tremujorit të tretë: drejtori ekzekutiv Steve Huffman u tha investitorëve se referimet nga kërkimi i Google ranë mesatarisht me më shumë se 1 milion vizita në javë gjatë tetorit, me përshpejtim të rënies në fund të tremujorit, siç raporton The Verge. Nëse prirja vazhdon, paralajmëroi ai, numri i përdoruesve unikë aktivë ditorë mund të bjerë me një përqindje dyshifrore të ulët në tremujorin e katërt, nga baza prej rreth 130 milionësh.
Huffman e drejtoi gishtin te AI Overviews dhe AI Mode, përgjigjet e gatshme që Google i shfaq vetë në faqen e kërkimit: “AI Mode nuk sjell trafik. As për ne, e as për askënd tjetër, me sa di unë”, tha ai, duke shtuar se këto funksione tani janë bërë vetë përvoja e kërkimit dhe i shtyjnë rezultatet tradicionale poshtë në faqe.
Tremujori vetë ishte i fortë: të ardhurat u rritën 53% në 895 milionë dollarë, mbi pritjet e analistëve, fitimi neto arriti 283 milionë dollarë dhe fitimi për aksion 1.40 dollarë. Por përdoruesit unikë aktivë ditorë, 130.3 milionë, mbetën nën konsensusin rreth 134 milionë, ndërsa në SHBA shifra ra 2% në 50.7 milionë. Për tremujorin e katërt Reddit parashikoi të ardhura 1 deri në 1.03 miliardë dollarë, nën vlerësimin rreth 1.05 miliardë të Wall Street-it.
Si kundërpërgjigje, Reddit do të testojë në tremujorin e katërt një përvojë ku qasja kërkon kyçje me llogari në tregje të zgjedhura jashtë SHBA-së — lëvizje që, sipas analistëve të JPMorgan të cituar nga Dow Jones, e ul varësinë nga Google, por do kohë të japë fryte. Ndërkohë drejtoresha operative Jen Wong u tha mediave se bisedimet me Google për licencimin e të dhënave mbeten të komplikuara, ndërsa marrëveshja ekzistuese i afrohet skadimit në 2027.
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