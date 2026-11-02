Gjykata federale lejon vazhdimin e padisë së NAACP-së kundër xAI-së për turbinat e qendrës Colossus
Gjyqtarja Debra M. Brown hodhi poshtë kërkesën e kompanisë për mbylljen e padisë për Aktin e Ajrit të Pastër: turbinat me gaz që furnizojnë qendrën e të dhënave Colossus pranë Memfisit nuk janë "burime të lëvizshme" të përjashtuara nga lejet
Një gjyqtare federale në Shtetet e Bashkuara ka hedhur poshtë kërkesën e xAI-së për mbylljen e padisë së NAACP-së, duke lejuar që çështja për ndotjen e ajrit nga qendra gjigante e të dhënave Colossus të vazhdojë gjykimin, siç njofton TechCrunch. Padia akuzon kompaninë e inteligjencës artificiale, në pronësi të SpaceX, se nuk ka marrë lejet e nevojshme për turbinat me gaz që furnizojnë me energji qendrën e saj pranë Memfisit.
Sipas padisë, të ngritur nga organizata Southern Environmental Law Center në emër të NAACP-së, kompania ka instaluar dhe ka përdorur të paktën 35 turbina me djegie dhe burime të tjera të ndotjes së ajrit në kompleksin Colossus pa marrë asnjëherë lejet e nevojshme paraprake të ndërtimit apo ato të funksionimit, duke shkelur kështu Aktin federal të Ajrit të Pastër.
xAI kishte kërkuar mbylljen e çështjes me argumentin se turbinat përjashtohen nga kërkesat për leje, sepse janë burime të lëvizshme, dhe se paditësit nuk kishin të drejtë ligjore për të ngritur padi. Gjyqtarja Debra M. Brown i hodhi poshtë këto pretendime: sipas vendimit të saj, paditësit kanë të drejtë ligjore sipas Aktit të Ajrit të Pastër, turbinat nuk janë “burime të lëvizshme” sipas planit shtetëror të Misisipit dhe paditë e qytetarëve nuk shkelin Kushtetutën. “Pretendimet e paditësve do të vazhdojnë”, shkroi gjyqtarja në vendim.
Drejtorja e NAACP-së për drejtësinë mjedisore dhe klimatike, Abre’ Connor, e quajti vendimin “një tjetër fitore e rëndësishme” në përpjekjen për ta mbajtur xAI-në përgjegjëse. “Gjykatat kanë refuzuar vazhdimisht përpjekjet e xAI-së dhe të Departamentit të Drejtësisë për ta mbyllur çështjen tonë. Qëndrimi ynë ka qenë i qartë: xAI nuk mund të përdorë turbina me gaz pa lejet e kërkuara”, tha ajo. Një kërkesë e ngjashme për mbyllje, e paraqitur nga Departamenti i Drejtësisë, ishte hedhur poshtë më herët gjatë këtij muaji. TechCrunch i ka kërkuar një koment edhe SpaceX-it.
Çështja ecën përpara në një kohë kur opinioni publik amerikan është kthyer ashpër kundër qendrave të të dhënave: Nju Jorku ka miratuar së fundmi një moratorium për qendrat e reja të të dhënave, ndërsa shtete dhe qeveri lokale të tjera po shqyrtojnë masa të ngjashme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.