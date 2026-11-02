Trump mban në Salina mitingun e 30-të dhe të fundit të fushatës për zgjedhjet e mesit të mandatit: duhej të vija që Roger të zgjidhej
Presidenti Donald Trump doli në skenë në Salina të Kansasit, në Aeroportin Rajonal të Salinës, rreth orës 20:22 lokale, në ndalesën e dytë të ditës pas mitingut në Dubuque të Iowa-s, siç njofton Topeka Capital-Journal. Ai tha se Salina ishte mitingu i tij i 30-të dhe i fundit i fushatës për zgjedhjet e mesit të mandatit 2026 dhe se “më duhej të vija këtu për t’u siguruar që Roger të zgjidhej”, duke iu referuar senatorit republikan Roger Marshall.
Mesazhi i tij për mbështetësit u përqendrua te pjesëmarrja në votime. “Gjithçka që ju kërkoj është një gjë: dilni dhe votoni, sepse nëse e bëni, do të kemi sukses të jashtëzakonshëm”, tha Trump. “Dua vërtet të pretendoni sikur unë jam në fletëvotim”, shtoi ai, ndërsa e mbylli thirrjen me fjalët: “Do të jemi kaq të mëdhenj. Do të fitojmë me kaq shumë.”
Trump sulmoi kundërshtarin demokrat Adam Hamilton, të cilin e quajti “pastor woke” dhe e paraqiti si majtist radikal, megjithëse Hamilton bën fushatë si demokrat i mesit; ai e grupoi atë me James Talarico në Teksas dhe Abdul El-Sayed në Michigan. “Nisa të lexoj për (Hamilton) dhe thashë: ‘Ai është lajm i keq’. Ai do të ishte katastrofë. Ai do të shkojë kundër armëve dhe kundër çdo gjëje për të cilën ne luftojmë”, tha Trump. Ai tha se Hamilton beson te “e gjithë gjëja e mutilimit transgjinor” dhe e quajti Marshall-in “një nga njerëzit më efektivë në Senat”.
Në fjalim pati edhe një batutë për futbollin amerikan: Trump tha se nuk deshi që fjalimi të ndërhynte me ndeshjen e Kansas City Chiefs, të cilët humbën 24-28 ndaj Denver Broncos. “Ai ishte një fund i keq, apo jo”, tha ai, ndërsa vlerësoi trajnerin Andy Reid, Patrick Mahomes dhe Travis Kelce.
Sipas Wall Street Journal, Trump e fitoi Kansasin me 16 pikë në 2024, por gara e Senatit Marshall–Hamilton është papritur e ngushtë dhe Kansasi nuk ka zgjedhur senator demokrat që nga 1932. Komuniteti bujqësor është goditur nga çmimet më të larta të karburantit dhe plehrave kimike dhe është i frustruar me planin e Trump për të sjellë mish viçi të huaj në SHBA. Marshall ka thënë se rreth 175.000 banorë të Kansasit votojnë vetëm kur Trump është në fletëvotim; mitingu fillimisht u anulua të shtunën sepse Trump tha se Marshall nuk kishte nevojë për ndihmën e tij, pastaj u rikthye në program.
Para Trump, senatori Jerry Moran tha se “këto zgjedhje kanë të bëjnë me kontrollin e Senatit të Shteteve të Bashkuara”, ndërsa Marshall përmendi senatorin e ndjerë Bob Dole. Këtë fundjavë Marshall publikoi gjithashtu një video të minutës së fundit ku shpjegon paditë për faturat mjekësore nga koha kur ishte mjek obstetër: ai tha se ka trajtuar shumë pacientë falas dhe se herë pas here llogaritë ua kalonte agjencive të mbledhjes së borxheve; sipas raportimit të New York Times të dielën, ai e bëri videon pa njoftuar këshilltarët kryesorë të fushatës.
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