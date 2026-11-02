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Teknologji

OpenAI ul objektivin e financimit në 20 miliardë dollarë, investitorët tregohen të ftohtë

Krijuesi i ChatGPT synonte 30 miliardë dollarë me vlerësim 1.4 trilionë; tani, sipas Financial Times, objektivi ka rënë në 20 miliardë dollarë, ndërsa deri tani janë siguruar 11 miliardë.

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OpenAI e ka ulur objektivin e raundit të ri të financimit në rreth 20 miliardë dollarë, nga 30 miliardë që synonte vetëm një muaj më parë, siç njofton Financial Times në raportimin e përcjellë nga TechCrunch. Vlerësimi i synuar i kompanisë ka rënë njëkohësisht në 1.25 trilionë dollarë, nga 1.4 trilionë.

Sipas gazetës britanike, disa investitorë i kanë reduktuar angazhimet e tyre, ndërsa mbyllja e parë e raundit pritet të jetë edhe më e ulët se objektivi i ri. Wall Street Journal shton se deri tani janë siguruar 11 miliardë dollarë dhe se përgjigjja e disa investitorëve të mëdhenj ka qenë e ftohtë. Tërheqja pasqyron shqetësimin në rritje për shumat gjigante që po derdhen në inteligjencën artificiale — të premten indeksi Nasdaq 100 ra 3.5%.

Raundi udhëhiqet nga një grup investitorësh nga Emiratet e Bashkuara Arabe, ku fondi shtetëror MGX pritet të jetë pjesëmarrësi më i madh; sipas Financial Times, në raund planifikojnë të marrin pjesë edhe SoftBank, Sequoia, Coatue, Founders Fund dhe Andreessen Horowitz. Një ofertë pasuese për individë të pasur mund ta çojë totalin drejt objektivit prej 20 miliardë dollarësh.

OpenAI, Sequoia, Founders Fund dhe SoftBank refuzuan të komentojnë; MGX, Coatue dhe Andreessen Horowitz nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment.

Kompania kishte mbledhur 122 miliardë dollarë në mars dhe kërkon kapital të freskët për ambiciet e saj gjigante kompjuterike, ndërsa përgatitet për një dalje të mundshme në bursë vitin e ardhshëm. Presioni shtohet edhe nga rivali Anthropic, i cili, sipas raportimeve, përgatitet të dalë në bursë muajin e ardhshëm me një vlerësim prej të paktën 1.5 trilionë dollarësh.

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