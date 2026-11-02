Cisternë goditet nga dy projektilë të panjohur pranë bregdetit saudit, njofton UKMTO
Një cisternë nafte u godit nga dy projektilë të panjohur në pjesën veriore të Gjirit Persik, në incidentin më të fundit të një vale sulmesh ndaj anijeve tregtare në rajon. Sipas njoftimit të agjencisë britanike UKMTO, siç njofton Al Jazeera, anija u godit në anën e majtë rreth orës 23:47 GMT të dielën, 72 milje detare në lindje të qytetit bregdetar saudit Ras Al-Khafji, pranë kufirit me Kuvajtin.
UKMTO bëri të ditur se të gjithë anëtarët e ekuipazhit janë të regjistruar dhe të sigurt, ndërsa deri tani nuk është raportuar asnjë ndikim mjedisor. Agjencia u këshilloi anijeve të kalojnë zonën me kujdes dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë, ndërsa autoritetet po hetojnë incidentin. UKMTO nuk e identifikoi anijen e goditur dhe nuk tregoi se kush mund të jetë përgjegjës për sulmin.
Incidenti ndodhi larg Ngushticës së Hormuzit, pranë rrugëve të eksportit të naftës të Arabisë Saudite dhe Kuvajtit, gjë që, siç njofton InvestingLive, ngre shqetësime se rreziku për lundrimin tregtar po përhapet përtej ngushticës. Sipas përmbledhjes së raportimeve të sigurisë detare, të paktën gjashtë incidente u raportuan më 31 tetor, tre më 1 nëntor dhe ky i fundit më 2 nëntor, të shpërndara mes Hormuzit, Gjirit Persik dhe Gjirit të Omanit.
Goditja vjen në një kohë kur bisedimet mes Iranit dhe ndërmjetësve katarianë në Doha kanë hyrë në ditën e tretë, ndërsa Garda Revolucionare iraniane ka marrë përsipër të dielën goditjen e dy cisternave të tjera në Ngushticën e Hormuzit, për të cilat Teherani thotë se po përdornin një rrugë të paautorizuar. Incidenti pranë Ras Al-Khafji-t nuk është lidhur zyrtarisht me ato ngjarje dhe asnjë palë nuk e ka marrë përsipër atë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.