☁️
Tiranë 20°C · Vranët 20 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 96.08 ▼1.18%
ARI 4,425 ▲0.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055
₿ CRYPTO
BTC $81,290 ▲ +0.53% ETH $2,634 ▲ +0.9% XRP $1.4113 ▲ +1.1% SOL $111.0000 ▼ -1.7%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 %
EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055
20 Sht 2026
Breaking
Alabama kryeson 26-21 ndaj Florida State në gjysmë loje (19 shtator 2026) Egjipti dënon “me termat më të forta” sulmet e Huthi-t ndaj Riadit: mbështetje të plotë Arabisë Saudite Ushtria saudite konfirmon: përgjuam raketën balistike të Huthi-t drejt Riadit — alarm ajror në kryeqytet për herë të parë që nga korriku Jerry Jones i Cowboys: Giants ishin më të fortë se sa mendonim në ndeshjen hapëse Shumë në Kongres duan të vendosin frena për IA-në, por janë të përçarë: të nxitohen apo jo
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Ushtria saudite konfirmon: përgjuam raketën balistike të Huthi-t drejt Riadit — alarm ajror në kryeqytet për herë të parë që nga korriku

· 2 min lexim
Sistemi amerikan i mbrojtjes ajrore Patriot. Arabia Saudite njoftoi se mbrojtja e saj ajrore përgjoi dhe shkatërroi një raketë balistike të Huthi-t të lëshuar në agim drejt Riadit. (Foto: Robert Barney / U.S. Air Force / Wikimedia Commons, domen publik)

Në një deklaratë të lëshuar mbrëmjen e së shtunës, ushtria saudite njoftoi se mbrojtja ajrore e vendit kishte përgjuar dhe shkatërruar një raketë balistike të lëshuar nga rebelët Huthi në agim drejt Riadit, dhe se kishte ndaluar tentativa të tjera sulmesh në gjithë vendin. Është konfirmimi i parë zyrtar saudit për sulmin që tronditi kryeqytetin të shtunën.

Më herët gjatë ditës, Mbrojtja Civile e Arabisë Saudite lëshoi paralajmërime për sulm ajror për banorët e Riadit dhe rrethinave, duke u kërkuar atyre të qëndronin brenda për shkak të një kërcënimi ajror. Është hera e parë që kryeqyteti merr një alarm të tillë që kur luftimet në Jemen u intensifikuan në korrik. Alarme të ngjashme u lëshuan edhe në Jeddah dhe në Yanbu, portin industrial të Detit të Kuq ku ndodhet infrastrukturë kritike e naftës.

Huthi-t, të mbështetur nga Irani, pretenduan të shtunën se kishin kryer sulme me raketa dhe dronë kundër disa objektivave sauditë, përfshirë “objektiva të ndjeshëm” në Riad dhe një objekt të gjigantit të naftës Aramco në Yanbu. Grupi tha se sulmet ishin hakmarrje për operacionet ushtarake saudite kundër pozicioneve të tyre në Jemen, dhe akuzoi Rijadin se kishte kryer 26 sulme ajrore kundër tyre brenda 24 orëve.

Pamje filmike të Reuters treguan një kolonë të madhe tymi të zi që ngrihej pranë aeroportit ndërkombëtar King Khalid të Riadit, por mbeti e paqartë se çfarë e shkaktoi zjarrin. Autoritetet anuluan fluturime dhe paralajmëruan për një sulm të mundshëm ajror, përpara se të jepnin njoftimin e qetësimit dhe t’i kthenin operacionet në normalitet.

Përshkallëzimi vjen ndërsa lufta e zgjeruar në Lindjen e Mesme po e çon çmimin e naftës mbi 100 dollarë fuçia: Huthi-t morën javën e kaluar kontrollin e bregdetit të Detit të Kuq dhe të ngushticës Bab el-Mandeb, të cilën Arabia Saudite e përdorte si rrugë alternative eksporti ndërsa Ngushtica e Hormuzit mbetet në ngërçin SHBA–Iran.

Burimi: CNN

Washington Examiner

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu