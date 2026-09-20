Ushtria saudite konfirmon: përgjuam raketën balistike të Huthi-t drejt Riadit — alarm ajror në kryeqytet për herë të parë që nga korriku
Në një deklaratë të lëshuar mbrëmjen e së shtunës, ushtria saudite njoftoi se mbrojtja ajrore e vendit kishte përgjuar dhe shkatërruar një raketë balistike të lëshuar nga rebelët Huthi në agim drejt Riadit, dhe se kishte ndaluar tentativa të tjera sulmesh në gjithë vendin. Është konfirmimi i parë zyrtar saudit për sulmin që tronditi kryeqytetin të shtunën.
Më herët gjatë ditës, Mbrojtja Civile e Arabisë Saudite lëshoi paralajmërime për sulm ajror për banorët e Riadit dhe rrethinave, duke u kërkuar atyre të qëndronin brenda për shkak të një kërcënimi ajror. Është hera e parë që kryeqyteti merr një alarm të tillë që kur luftimet në Jemen u intensifikuan në korrik. Alarme të ngjashme u lëshuan edhe në Jeddah dhe në Yanbu, portin industrial të Detit të Kuq ku ndodhet infrastrukturë kritike e naftës.
Huthi-t, të mbështetur nga Irani, pretenduan të shtunën se kishin kryer sulme me raketa dhe dronë kundër disa objektivave sauditë, përfshirë “objektiva të ndjeshëm” në Riad dhe një objekt të gjigantit të naftës Aramco në Yanbu. Grupi tha se sulmet ishin hakmarrje për operacionet ushtarake saudite kundër pozicioneve të tyre në Jemen, dhe akuzoi Rijadin se kishte kryer 26 sulme ajrore kundër tyre brenda 24 orëve.
Pamje filmike të Reuters treguan një kolonë të madhe tymi të zi që ngrihej pranë aeroportit ndërkombëtar King Khalid të Riadit, por mbeti e paqartë se çfarë e shkaktoi zjarrin. Autoritetet anuluan fluturime dhe paralajmëruan për një sulm të mundshëm ajror, përpara se të jepnin njoftimin e qetësimit dhe t’i kthenin operacionet në normalitet.
Përshkallëzimi vjen ndërsa lufta e zgjeruar në Lindjen e Mesme po e çon çmimin e naftës mbi 100 dollarë fuçia: Huthi-t morën javën e kaluar kontrollin e bregdetit të Detit të Kuq dhe të ngushticës Bab el-Mandeb, të cilën Arabia Saudite e përdorte si rrugë alternative eksporti ndërsa Ngushtica e Hormuzit mbetet në ngërçin SHBA–Iran.
Burimi: CNN
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