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02 Tet 2026
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Mish

Rosë e Pekinit — receta klasike kineze me lëkurë krokante dhe petulla të holla

· 3 min lexim

Rosi i Pekinit (北京烤鸭) është pjata emblemë e kuzhinës kineze, e shërbyer në Pekin që nga koha e dinastisë Ming, siç shkruan Wikipedia. Sekreti i saj është lëkura e hollë, e thatë dhe krokante që shkrihet në gojë, e arritur përmes tharjes së rosës për shumë orë para pjekjes. Kjo recetë e përshtatur për kuzhinën shtëpiake sjell shijen autentike me përbërës të lehtë për t’u gjetur.

PËRBËRËSIT (për 4–6 porcione):

  • 1 rosë e plotë (rreth 2–2.5 kg), e pastruar mirë
  • 2 lugë gjelle mjaltë
  • 2 lugë gjelle salcë soje
  • 1 lugë gjelle uthull orizi
  • 1 lugë çaji kripë
  • 1 lugë çaji piper Sichuan (ose piper i zi i bluar)
  • 1 lugë çaji pluhur me pesë erëza kineze (five-spice)
  • 2 thelpinj hudhër, të shtypur
  • 1 copë xhenxhefil i freskët (rreth 3 cm), i grirë hollë
  • Petulla të holla kineze për servim (ose tortilla të holla gruri)
  • 4 lugë gjelle salcë hoisin
  • 4–5 qepë të njoma, të prera në shirita të hollë
  • 1 kastravec, i prerë në shirita të hollë

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Përgatit rosën: hiq yndyrën e tepërt nga brendësia, laje dhe thaje shumë mirë me letër kuzhine. Shpo lëkurën lehtë me pirun në disa vende, pa e prekur mishin — kjo ndihmon yndyrën të dalë gjatë pjekjes.
  2. Përgatit glazurën: në një tas përziej mjaltin, salcën e sojës, uthullën e orizit, kripën, piperin, pluhurin five-spice, hudhrën dhe xhenxhefilin. Lyeje rosën nga të gjitha anët me këtë përzierje, duke futur pak edhe brenda.
  3. Tharja (hapi vendimtar): vareni rosën ose vendose në një raft mbi një tavë në frigorifer, të pambuluar, për të paktën 6 orë — idealisht gjithë natën. Ajri i thatë e than lëkurën dhe kjo e bën krokante gjatë pjekjes.
  4. Ngroh furrën në 180°C. Vendos rosën me gjoksin lart në raftin e furrës, me një tavë me pak ujë poshtë për të kapur yndyrën. Piqe 1 orë e 30 minuta deri në 2 orë, duke e kthyer një herë në mes, derisa lëkura të marrë ngjyrë të artë të thellë dhe të kërcasë lehtë kur preket.
  5. Nxirre rosën nga furra dhe lëre të pushojë 15 minuta. Më pas preje lëkurën dhe mishin në feta të holla me thikë të mprehtë.
  6. Ngroh petullat e holla në avull për 2–3 minuta ose në tigan të thatë. Servo fetat e rosës me petulla të ngrohta, salcë hoisin, shirita qepësh të njoma dhe kastraveci — secili mbështjell petullën sipas dëshirës.

Koha e përgatitjes: 30 minuta (+ 6–12 orë tharje në frigorifer)
Koha e gatimit: 1 orë 30 minuta – 2 orë
Porcione: 4–6

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