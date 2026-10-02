Rosë e Pekinit — receta klasike kineze me lëkurë krokante dhe petulla të holla
Rosi i Pekinit (北京烤鸭) është pjata emblemë e kuzhinës kineze, e shërbyer në Pekin që nga koha e dinastisë Ming, siç shkruan Wikipedia. Sekreti i saj është lëkura e hollë, e thatë dhe krokante që shkrihet në gojë, e arritur përmes tharjes së rosës për shumë orë para pjekjes. Kjo recetë e përshtatur për kuzhinën shtëpiake sjell shijen autentike me përbërës të lehtë për t’u gjetur.
PËRBËRËSIT (për 4–6 porcione):
- 1 rosë e plotë (rreth 2–2.5 kg), e pastruar mirë
- 2 lugë gjelle mjaltë
- 2 lugë gjelle salcë soje
- 1 lugë gjelle uthull orizi
- 1 lugë çaji kripë
- 1 lugë çaji piper Sichuan (ose piper i zi i bluar)
- 1 lugë çaji pluhur me pesë erëza kineze (five-spice)
- 2 thelpinj hudhër, të shtypur
- 1 copë xhenxhefil i freskët (rreth 3 cm), i grirë hollë
- Petulla të holla kineze për servim (ose tortilla të holla gruri)
- 4 lugë gjelle salcë hoisin
- 4–5 qepë të njoma, të prera në shirita të hollë
- 1 kastravec, i prerë në shirita të hollë
HAPAT E PËRGATITJES:
- Përgatit rosën: hiq yndyrën e tepërt nga brendësia, laje dhe thaje shumë mirë me letër kuzhine. Shpo lëkurën lehtë me pirun në disa vende, pa e prekur mishin — kjo ndihmon yndyrën të dalë gjatë pjekjes.
- Përgatit glazurën: në një tas përziej mjaltin, salcën e sojës, uthullën e orizit, kripën, piperin, pluhurin five-spice, hudhrën dhe xhenxhefilin. Lyeje rosën nga të gjitha anët me këtë përzierje, duke futur pak edhe brenda.
- Tharja (hapi vendimtar): vareni rosën ose vendose në një raft mbi një tavë në frigorifer, të pambuluar, për të paktën 6 orë — idealisht gjithë natën. Ajri i thatë e than lëkurën dhe kjo e bën krokante gjatë pjekjes.
- Ngroh furrën në 180°C. Vendos rosën me gjoksin lart në raftin e furrës, me një tavë me pak ujë poshtë për të kapur yndyrën. Piqe 1 orë e 30 minuta deri në 2 orë, duke e kthyer një herë në mes, derisa lëkura të marrë ngjyrë të artë të thellë dhe të kërcasë lehtë kur preket.
- Nxirre rosën nga furra dhe lëre të pushojë 15 minuta. Më pas preje lëkurën dhe mishin në feta të holla me thikë të mprehtë.
- Ngroh petullat e holla në avull për 2–3 minuta ose në tigan të thatë. Servo fetat e rosës me petulla të ngrohta, salcë hoisin, shirita qepësh të njoma dhe kastraveci — secili mbështjell petullën sipas dëshirës.
Koha e përgatitjes: 30 minuta (+ 6–12 orë tharje në frigorifer)
Koha e gatimit: 1 orë 30 minuta – 2 orë
Porcione: 4–6
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