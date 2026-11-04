AllSaints emëron Emine Kaptanoglu-n drejtore globale digjitale
Menaxherja me mbi 15 vjet përvojë te Reiss dhe Topshop do të udhëheqë strategjinë digjitale globale për AllSaints dhe John Varvatos
Marka britanike e modës AllSaints ka emëruar Emine Kaptanoglu-n si drejtoreshën e saj të re globale digjitale, e cila vjen në kompani nga Reiss. Kaptanoglu iu bashkua biznesit më 2 nëntor, duke sjellë me vete mbi 15 vjet përvojë në fushën digjitale dhe në shitjen me pakicë, siç njofton TheIndustry.fashion.
Te Reiss ajo kaloi mbi shtatë vjet, së fundmi si drejtuese e tregtisë elektronike dhe e marrëdhënieve me klientin, ku mbikëqyri strategjinë globale të tregtisë elektronike të markës dhe udhëhoqi një transformim të platformës së saj. Para Reiss-it, ajo kaloi gati 15 vjet te Topshop, ku mbajti rolin e menaxheres së lartë të tregtisë digjitale.
Në pozicionin e ri, Kaptanoglu do të mbikëqyrë strategjinë globale digjitale tregtare dhe përvojën online të klientëve për të dyja markat, AllSaints dhe John Varvatos, në të gjitha rajonet dhe kanalet, duke raportuar drejtpërdrejt te drejtori ekzekutiv Peter Wood. “Emine ka një histori të provuar në bashkimin e ekipeve dhe arritjen e rezultateve të shkëlqyera, me energji kreative dhe vizion përpara. Ekspertiza e saj në shitjen digjitale dhe atë premium, si dhe suksesi në rritjen fitimprurëse të tregtisë elektronike, do të jenë të paçmueshme ndërsa vazhdojmë të përshpejtojmë zgjerimin tonë digjital global”, tha Wood.
Emërimi pason një seri ndryshimesh në drejtimin e kompanisë gjatë vitit të fundit: Sean Trend iu bashkua si drejtor financiar në shkurt 2026, Nichole Strydom si drejtore tregtare në maj, ndërsa stilisti Aaron Esh u emërua drejtor kreativ në nëntor 2025 dhe prezantoi koleksionin e tij të parë për AllSaints në shtator 2026, së bashku me një identitet të rifreskuar të markës. AllSaints, e themeluar në Londrën Lindore në vitin 1994, operon rreth 220 dyqane, koncesione dhe outlet-e në Britaninë e Madhe, Evropë, Amerikën e Veriut dhe Azi, dhe bleu markën amerikane të veshjeve për meshkuj John Varvatos në tetor 2021.
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