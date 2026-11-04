Louis Vuitton krijon post të ri kreativ: Hector Muelas bëhet drejtori kryesor i markës
Muelas vjen nga Tiffany & Co., ku ishte drejtor global i markës dhe i kreativitetit; nga 1 nëntori ai do të mbikëqyrë të gjitha fushatat dhe rrëfimin kreativ të shtëpisë franceze
Louis Vuitton ka krijuar një pozicion krejt të ri, atë të drejtorit kryesor kreativ të markës, dhe ia ka besuar atë Hector Muelas-it. Lajmi raportohet nga Models.com, duke iu referuar WWD-së, në përmbledhjen e lajmeve më të rëndësishme të modës të ditëve të fundit.
Muelas vjen nga Tiffany & Co., ku shërbente si drejtor global i markës dhe i kreativitetit që nga gushti i vitit 2023. Para Tiffany-t, ai kaloi vite te Rimowa, ku udhëhoqi rilançimin global të markës gjermane të valixheve luksoze — një përvojë që e bëri një nga figurat më të kërkuara të komunikimit në industrinë e luksit.
Në detyrën e re, të cilën e mori nga 1 nëntori, Muelas do të raportojë te zv/drejtori ekzekutiv Damien Bertrand dhe do të marrë përgjegjësinë për të gjitha fushatat e markës dhe rrëfimin kreativ të Louis Vuitton në çdo pikë kontakti me publikun. Me këtë riorganizim, edhe ekipet e blerjes së artit dhe të përmbajtjes do të bëhen pjesë e strukturës së tij.
Emërimi është një tjetër lëvizje në krye të shtëpive të mëdha të luksit këtë vjeshtë dhe tregon rëndësinë që Louis Vuitton i jep komunikimit të markës: shtëpia franceze po e centralizon drejtimin kreativ të imazhit nën një figurë të vetme, në një moment kur konkurrenca për vëmendjen e publikut në tregun global të luksit bëhet gjithnjë e më e fortë.
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