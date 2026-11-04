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Moda

Louis Vuitton krijon post të ri kreativ: Hector Muelas bëhet drejtori kryesor i markës

Muelas vjen nga Tiffany & Co., ku ishte drejtor global i markës dhe i kreativitetit; nga 1 nëntori ai do të mbikëqyrë të gjitha fushatat dhe rrëfimin kreativ të shtëpisë franceze

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Dyqani flamur i Louis Vuitton (foto: Wikimedia Commons)

Louis Vuitton ka krijuar një pozicion krejt të ri, atë të drejtorit kryesor kreativ të markës, dhe ia ka besuar atë Hector Muelas-it. Lajmi raportohet nga Models.com, duke iu referuar WWD-së, në përmbledhjen e lajmeve më të rëndësishme të modës të ditëve të fundit.

Muelas vjen nga Tiffany & Co., ku shërbente si drejtor global i markës dhe i kreativitetit që nga gushti i vitit 2023. Para Tiffany-t, ai kaloi vite te Rimowa, ku udhëhoqi rilançimin global të markës gjermane të valixheve luksoze — një përvojë që e bëri një nga figurat më të kërkuara të komunikimit në industrinë e luksit.

Në detyrën e re, të cilën e mori nga 1 nëntori, Muelas do të raportojë te zv/drejtori ekzekutiv Damien Bertrand dhe do të marrë përgjegjësinë për të gjitha fushatat e markës dhe rrëfimin kreativ të Louis Vuitton në çdo pikë kontakti me publikun. Me këtë riorganizim, edhe ekipet e blerjes së artit dhe të përmbajtjes do të bëhen pjesë e strukturës së tij.

Emërimi është një tjetër lëvizje në krye të shtëpive të mëdha të luksit këtë vjeshtë dhe tregon rëndësinë që Louis Vuitton i jep komunikimit të markës: shtëpia franceze po e centralizon drejtimin kreativ të imazhit nën një figurë të vetme, në një moment kur konkurrenca për vëmendjen e publikut në tregun global të luksit bëhet gjithnjë e më e fortë.

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