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Amerika

Amazon djeg 42,4 miliardë dollarë para në një vit, AWS rritet 39%, por parashikimi për festat zhgënjen

Amazon raportoi djegie masive parash në tremujorin e tretë dhe një parashikim për tremujorin e katërt nën pritjet e analistëve, ndaj aksionet ranë rreth 7% pas mbylljes së tregut; ndërkohë AWS u rrit 39%, ritmi më i shpejtë në gati pesë vjet.

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Kampusi i Amazon-it në Seattle, selia e gjigantit që negocion blerjen e startup-it të inteligjencës artificiale Decart (foto: Buiobuione / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Amazon ka raportuar një djegie masive parash në tremujorin e tretë dhe ka dhënë një parashikim për tremujorin e katërt nën pritjet e analistëve, çka i rrëzoi aksionet me rreth 7% në tregtimin pas orarit zyrtar, siç njofton Reuters. Aksionet e mbyllën ditën e enjte me rënie 4,3%, në 243,79 dollarë.

Sipas Reuters, fluksi i lirë i parave i Amazonit për 12 muajt e fundit ishte negativ me 42,4 miliardë dollarë, ndërsa shpenzimet kapitale të tremujorit të tretë arritën 77,26 miliardë dollarë, rreth 20 miliardë mbi pritjet. Kompania e mban parashikimin vjetor të shpenzimeve kapitale rreth 220 miliardë dollarë, dhe drejtori ekzekutiv Andy Jassy tha në konferencën me analistët se vitin e ardhshëm ato do të jenë “dukshëm më shumë”.

Në anën tjetër, njësia e cloud-it AWS u rrit 39% në 46 miliardë dollarë të ardhura, mbi pritjet prej 38,2%, me ritmin më të shpejtë të rritjes në gati pesë vjet; Jassy vlerësoi se AWS mund të arrijë 1 trilion dollarë të ardhura brenda pesë vjetësh, raporton Reuters.

Të ardhurat nga reklamat u rritën 12% në 19,6 miliardë dollarë, nën pritjen prej 18% — hera e parë në shtatë tremujorë që ky segment nuk i arrin pritjet. Për tremujorin e katërt, Amazon pret të ardhura 240–247 miliardë dollarë, kundrejt mesatares së analistëve prej 244,51 miliardë dollarësh sipas LSEG. “Fluksi i lirë i parave është pjesa e shëmtuar e raportit”, citoi Reuters analistin Dave Wagner të Aptus.

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