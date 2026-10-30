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30 Tet 2026
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Moda

Keira Knightley rikthehet në tapetin e kuq me një krijim transparent të Erdem

Aktorja zgjodhi një kombinim dy pjesësh nga koleksioni Pranverë 2027 i markës së saj të preferuar, në festën pas premierës së shfaqjes "The Lives of Others" në Londër

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Keira Knightley me krijimin Erdem në Londër. Foto: Dave Benett/Getty Images.

Keira Knightley u rikthye në tapetin e kuq në Londër, në festën pas natës së shtypit të shfaqjes teatrale “The Lives of Others” te Brasserie Zédel, me një veshje nga koleksioni Pranverë 2027 i Erdem, siç njofton Red Carpet Fashion Awards.

Veshja dy pjesëshe përbëhet nga një pulovër e shkurtër kashmiri me bordurë të zbukuruar, e veshur mbi një fustan transparent me qëndisje të ndërlikuara. Erdem është marka e preferuar e aktores, të cilës ajo i ka qëndruar besnike prej vitesh, sa herë që nuk vesh Chanel.

Zgjedhja e një fustani transparent u cilësua nga komentuesit e modës si një dalje nga zona e zakonshme e rehatisë stilistike e Knightley-t, e përshtatshme për atmosferën e një feste pas premiere. Këpucët ishin pompat “I Love Vivier” të Roger Vivier, prej rrjete të zezë dhe kadifeje me pika.

I njëjti krijim në pasarelën e Erdem, koleksioni Pranverë 2027. Foto: Erdem.

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