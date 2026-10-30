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30 Tet 2026
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Mali i Zi

Vaterpolo: Budva mposht Posilipon në Napoli, Primoraci bie pas penalltive në Savona

Dy klubet malazeze të vaterpolos e nisën mbrëmjen e sotme fazën e grupeve të Kupës së Evropës në Itali: Budva fitoi 13:12 ndaj Posilipos në Napoli, ndërsa Primoraci i Kotorrit, që kryesonte 14:11 pak minuta para fundit, humbi në Savona vetëm pas penalltive, 16:18.

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Foto ilustruese: vaterpolo. Burimi: Wikimedia Commons (CC0).

Klubi i vaterpolos Budva e nisi në mënyrë të shkëlqyer fazën e grupeve të Kupës së Evropës, duke fituar mbrëmjen e sotme në Napoli ndaj Posilipos me rezultatin 13:12, siç njofton Sportklub. Të zgjedhurit e trajnerit Nebojša Milić nuk u trembën nga favoriti në letër: Posilipo kryesoi 3:2 pas pjesës së parë dhe 6:4 në mes të pjesës së dytë, por Budva, e udhëhequr nga Marko Mršić, qëndroi në lojë dhe e mbylli pjesën e parë vetëm një gol pas, 5:6.

Përmbysja erdhi në pjesën e tretë — Mršić barazoi 6:6, pastaj Čagalj dhe Franeta i dhanë Budvës epërsinë 8:6, ndërsa Stanojević dhe Dragović e çuan rezultatin në 10:8 para tetë minutave të fundit, raporton Sportklub. Në pjesën e katërt Dragović shënoi dy gola radhazi për 12:9 dhe Franeta për 13:9 të paarritshëm, pak më shumë se tre minuta para fundit; Posilipo deri në fund vetëm e zbuti humbjen.

Më i merituari te Budva, sipas Sportklub, ishte portieri me përvojë Dejan Lazović me plot 14 pritje, ndërsa në sulm shkëlqeu Marko Mršić me tre gola; nga dy gola shënuan Marino Čagalj, Luka Dragović, Đorđije Stanojević, Nenad Dragović dhe Matija Franeta. Te vendasit u veçuan Porcio dhe Matielo me nga tre gola. Në raundin tjetër të Kupës së Evropës Budva pret hungarezët e BVSC-së, ndërsa ndërkohë e presin ndeshjet e Ligës Rajonale ndaj Naisit dhe Radničkit.

Mbrëmje dramatike, por pa fat, pati edhe Primoraci i Kotorrit, i cili, siç njofton Portal ETV, humbi në startin e grupit B nga Savona vetëm pas penalltive, 16:18, pasi koha e rregullt u mbyll 14:14. Kotorrasit ishin në prag të fitores: katër minuta e 47 sekonda para fundit kryesonin 14:11, por vendasit shënuan tre gola radhazi, barazuan dhe në serinë e penalltive ishin më të saktë — për Primoracin realizuan Marko Petković dhe Đuro Radović, ndërsa Nemanja Ubović nuk e ktheu penalltinë në gol.

Më efikasët te Primoraci, sipas Portal ETV, ishin Ubović dhe Jusuke Inaba me nga tre gola, ndërsa nga dy shënuan Dragan Drašković dhe Balša Vučković; te Savona shkëlqeu Davide Occhione me shtatë gola. Primoraci më 5 nëntor pret në Kotorr gjermanët e Spandaut.

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