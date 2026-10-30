Jenny McCarthy jeton në një çadër në oborr pas diagnozës së helmimit nga myku
Moderatorja rrëfeu në podcast-in e saj se është në muajin e shtatë të detoksit dhe se ndihet "shumë paranojake" për të fjetur brenda shtëpisë
Jenny McCarthy-Wahlberg ka zbuluar në podcast-in e saj se po jeton në një çadër kampingu në oborrin e shtëpisë së saj në Kaliforni, sepse pas diagnozës së helmimit nga myku është, siç thotë ajo, “shumë paranojake” për të fjetur kudo tjetër, siç njofton Page Six. Mbi çadër ajo vendos një mbulesë kundër shiut.
McCarthy është në muajin e shtatë të detoksit nga myku (mikotoksina), diagnozë që mori në dhjetor 2025, dhe thotë se pas operacioneve të shumta ndien nganjëherë sikur “muret po i bien mbi kokë”. Simptoma e parë ishte një infeksion i përsëritur i kanalit të rrënjës së dhëmbit, që ia fryu anën e majtë të fytyrës.
Më pas ajo vuajti për muaj me radhë nga ënjtje të përsëritura të syve që kërkuan operacione, skuqje të rënda të lëkurës, alergji ushqimore dhe probleme tretëse. Shtëpinë e ka pastruar plotësisht nga myku me një specialist, me një kosto prej dhjetëra mijëra dollarësh, dhe merr vitamina e suplemente të shumta.
Në shtator, ajo dhe bashkëshorti i saj Donnie Wahlberg nxorën në shitje shtëpinë e tyre në Illinois për 2,8 milionë dollarë. Page Six u kërkoi koment përfaqësuesve të saj, por nuk mori përgjigje.
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