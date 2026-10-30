Krizë te Radnički i Nishit: i gjithë bordi drejtues jep dorëheqjen pas humbjes nga Partizani
I gjithë Bordi Drejtues i klubit të futbollit Radnički nga Nishi ka dhënë dorëheqjen pas humbjes nga Partizani dhe tre humbjeve radhazi, duke e cilësuar vendimin si përpjekje për ta nxjerrë klubin nga kriza e rezultateve.
I gjithë Bordi Drejtues i klubit të futbollit Radnički nga Nishi ka dhënë dorëheqjen pas humbjes nga Partizani, ka njoftuar sot klubi, siç transmeton portali snm.rs.
Në komunikatën e klubit thuhet se vendimi është marrë pas tre humbjeve radhazi, pavarësisht ndryshimit të fundit të trajnerit, në përpjekje për të gjetur një dalje nga kriza e rezultateve që e ka përfshirë skuadrën e Nishit.
“Kohët e fundit e ndërruam trajnerin në kërkim të zgjidhjes, por tani, pas tre humbjeve të reja radhazi, vendosëm që ne të jemi ata që japin dorëheqjen, e gjitha në interes të klubit”, thuhet në komunikatën e bordit në largim, të cilën e citon snm.rs.
Bordi i dorëhequr i ka uruar Radničkit të kthehet “në vendin që meriton – në krye të tabelës serbe dhe në garat evropiane”. Në komunikatë falënderohen gjithashtu tifozët dhe dashamirët e klubit për mbështetjen e deritanishme, si dhe bashkëpunëtorët për ndihmën dhe përkushtimin, duke theksuar se ka qenë privilegj të punohet për një Radnički më të mirë.
Dorëheqja kolektive e drejtimit e lë klubin nga stadiumi Çair në kërkim të një udhëheqjeje të re në mes të sezonit, ndërsa skuadra duhet të ndalë serinë e humbjeve që e detyroi bordin të largohet.
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