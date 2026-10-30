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Dorit dhe PK Kemsley arrijnë marrëveshje të pjesshme financiare në gjyqin e divorcit

Pas një dite të gjatë negociatash në gjykatën e Los Angelesit, çifti i "Real Housewives of Beverly Hills" u urdhërua të ndërmjetësojë për kujdestarinë e dy fëmijëve më 2 dhjetor

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Dorit Kemsley. Foto: Page Six.

Dorit Kemsley, 50 vjeçe, ylli i “Real Housewives of Beverly Hills”, dhe bashkëshorti i saj i ndarë Paul “PK” Kemsley, 59 vjeç, arritën të mërkurën një marrëveshje të pjesshme financiare në çështjen e tyre të divorcit, pas një dite të gjatë takimesh mes avokatëve në Gjykatën e Lartë të Qarkut të Los Angelesit, siç njofton Page Six. Detajet e marrëveshjes nuk u bënë publike.

Të dyve iu urdhërua të marrin pjesë në një ndërmjetësim virtual më 2 dhjetor, për të finalizuar marrëveshjen e kujdestarisë për fëmijët e tyre të mitur, Jagger, 12 vjeç, dhe Phoenix, 10 vjeç. Një dëshmitar okular i tha Page Six se të dy dukeshin nervozë dhe të stresuar, ndërsa gjyqtari George Bird u kujtoi atyre t’i vënë fëmijët në plan të parë.

Rrugës për te gjyqtari i dytë, Dorit u dëgjua t’u thoshte avokatëve të saj se i nevojitej një pushim për cigare përpara negociatave të pasdites. Seanca e radhës për negociatat e zgjidhjes është caktuar më 24 nëntor.

Çifti u martua në Nju Jork më 7 mars 2015, njoftoi ndarjen më 9 maj 2024 dhe Dorit kërkoi divorcin në prill 2025.

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