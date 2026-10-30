Studentët në bllokadë refuzojnë faljen e RTS-së: “Pranojmë vetëm dorëheqjet”
Studentët në bllokadë kanë njoftuar sonte se nuk e pranojnë faljen e kolegjiumit të ri redaksional të RTS-së, të lexuar në Dnevnik 2 si "masa e parë e faljes", dhe kanë përsëritur se pranojnë vetëm dorëheqje.
Studentët në bllokadë kanë njoftuar sonte se nuk e pranojnë faljen e Radio-Televizionit të Serbisë (RTS), por vetëm dorëheqjet, pasi në Dnevnik 2 u lexua deklarata e kolegjiumit të ri redaksional të programit informativ, në të cilën thuhej se kjo është “masa e parë e faljes”, njofton portali snm.rs, duke iu referuar raportimeve të N1-it dhe Danas-it.
“Nuk e pranojmë faljen. Pranojmë vetëm dorëheqjet”, kanë shkruar studentët në bllokadë në rrjetin social X, siç transmeton snm.rs.
Kolegjiumi i ri redaksional i programit informativ të RTS-së u kishte kërkuar falje shikuesve në Serbi dhe e kishte vlerësuar atë si “masën e parë të shërimit” të transmetuesit publik. “Masa e parë e faljes për të gjithë të lënët jashtë në periudhën e kaluar. Na pret puna në përmbajtjet programore, e gjitha në interes publik. Duam t’ju kthejmë besimin”, thuhej në deklaratën e lexuar në Dnevnik 2.
Një ditë më parë, dorëheqjen nga posti i drejtoreshës së RTS-së e kishte dhënë Manja Grçiq, pas fitores së Listës Studentore në zgjedhjet parlamentare dhe kërkesave të studentëve e të një pjese të punonjësve për largimin e drejtimit të transmetuesit publik.
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