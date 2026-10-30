Trump anulon mitingjet në Kansas dhe Iowa, do të marrë pjesë me telefon në mitingje në të gjithë vendin
Presidenti Donald Trump anuloi të enjten ndalesat e planifikuara të fundjavës në Kansas dhe Iowa; aleatët e tij thanë se ai do të marrë pjesë me telefon në mitingje në mbarë vendin, pas katër javësh udhëtimesh për zgjedhjet e mesmandatit.
Presidenti amerikan Donald Trump ka anuluar të enjten ndalesat e planifikuara të fushatës për këtë fundjavë në Kansas dhe Iowa, ndërsa aleatët e tij thanë se ai do të marrë pjesë me telefon në mitingje në të gjithë vendin, pas katër javësh udhëtimesh për të rritur shanset e republikanëve në zgjedhje, siç njofton Reuters. Mitingjet e anuluara ishin planifikuar për të shtunën në Salina të Kansasit dhe për të dielën në Dubuque të Iowas; Komiteti Kombëtar Republikan njoftoi gjithashtu anulimin e një mitingu tjetër të planifikuar në Iowa, shtet me disa gara të ngushta për Kongresin.
Sipas Reuters, që nga 1 tetori Trump ka mbajtur 25 mitingje në 19 shtete, duke folur shpesh për partinë e tij në zonat rurale të shteteve tradicionalisht republikane. Grupi i financimit të fushatës MAGA Inc, i afërt me Trumpin, njoftoi të enjten se do të organizojë një seri “tele-mitingjesh” me presidentin në të paktën 19 shtete, përfshirë Kansasin dhe Iowan, përpara ditës së zgjedhjeve.
Pyetjes së një gazetari të Reuters nëse e anuloi udhëtimin sepse është lodhur nga udhëtimet, Trump iu përgjigj ashpër, siç raporton USA Today: “Oh, je i sëmurë që bën këtë pyetje. Je i sëmurë”. “Nuk e ndiej se duhet të shkoj në Kansas. Nesër shkoj në Florida”, shtoi ai, duke iu referuar mitingut të së premtes në Daytona.
Në vend të mitingut në Kansas, Trump do të mbajë një tele-miting për senatorin Roger Marshall dhe kandidatë të tjerë. Sipas një sondazhi të CNN-së të cituar nga USA Today, demokratja Hamilton kryeson ndaj Marshallit me 49% kundrejt 45%; Kansasi nuk ka zgjedhur senator demokrat që nga viti 1932, 57% e votuesve të shtetit nuk e miratojnë Trumpin, i cili më 2024 e fitoi Kansasin me 16 pikë diferencë.
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