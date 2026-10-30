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30 Tet 2026
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Moda

Zara forcon ekipin e John Galliano-s: Serge Ruffieux emërohet drejtor dizajni

Ish-drejtori kreativ i Dior dhe Carven do të udhëheqë ekipin që realizon konceptet e Galliano-s për koleksionet e Zara-s deri në vitin 2027

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Serge Ruffieux. Foto: FashionUnited.

Grupi Inditex ka angazhuar si freelancer stilistin Serge Ruffieux, i cili që nga fillimi i tetorit është drejtor dizajni i ekipit të John Galliano-s te Zara, siç njofton FashionUnited. Emërimin e njoftoi vetë Ruffieux në rrjetet sociale.

Ai pritet të udhëheqë strategjinë krijuese dhe të mbikëqyrë dizajnin e zhvillimin e produktit, duke realizuar konceptet dhe skicat e Galliano-s për të paktën tri koleksione të tjera sezonale të Zara-s, nga vjeshtë/dimër 2026 deri në vitin 2027. Emërimi përkon me daljen e koleksionit të parë të Galliano-s për Zara-n, brenda një partneriteti dyvjeçar.

Ruffieux ka mbajtur poste drejtuese te Moschino, Sonia Rykiel, Cacharel dhe Dior, ku kishte punuar nën drejtimin krijues të vetë Galliano-s dhe më pas udhëhoqi ekipin e dizajnit pas largimit të Raf Simons, deri në ardhjen e Maria Grazia Chiuri në korrik 2016. Nga dhjetori 2016 në nëntor 2018 ai ishte drejtor kreativ i Carven, ndërsa në vitin 2021 lançoi markën e tij të këpucëve dhe aksesorëve.

Strategjia e Inditex-it nën drejtimin e Marta Ortega-s po përshkruhet nga vëzhguesit e industrisë si “fast couture”, pra demokratizimi i modës së lartë për një publik shumë më të gjerë.

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