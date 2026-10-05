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Mali i Zi

Ambasada e Ukrainës falënderon Malin e Zi pasi diplomacia malazeze konfirmoi se misioni në Kiev do të vazhdojë punën

Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi iu bashkua deklaratës së përbashkët të misioneve diplomatike në Kiev, duke deklaruar se ambasada do të mbetet në kryeqytetin ukrainas pavarësisht kërcënimeve ruse.

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Lumi Dnjepr pranë Kievit, Ukrainë. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Ambasada e Ukrainës në Mal të Zi ka falënderuar Ministrinë e Punëve të Jashtme malazeze, pasi ky resor konfirmoi se Ambasada e Malit të Zi do të vazhdojë të punojë në Kiev, siç njofton Vijesti. “Faleminderit shumë @MFA_MNE”, shkroi ambasada ukrainase në rrjetin social Iks.

Sipas Vijesti-t, Ministria e Punëve të Jashtme reagoi sot pasi ambasadorja e Bashkimit Evropian në Ukrainë, Katarina Maternova, deklaroi se të gjitha ambasadat e vendeve anëtare të BE-së do të vazhdojnë të punojnë në Kiev, pavarësisht kërcënimeve ruse.

Rusia të shtunën u bëri sërish thirrje diplomatëve dhe shtetasve të huaj në Kiev që ta lënë qytetin, duke paralajmëruar se forcat e saj do të vazhdojnë të kryejnë “sulme masive hakmarrëse” ndaj kryeqytetit ukrainas, shkruan Vijesti.

“Mali i Zi i bashkohet deklaratës së përbashkët të misioneve diplomatike në Kiev, duke shprehur shqetësimin për kërcënimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë ndaj diplomatëve dhe shtetasve të huaj në Ukrainë. Rusia është e detyruar nga Konventa e Vjenës dhe e drejta ndërkombëtare humanitare. Për çdo dëm eventual përgjegjësinë ekskluzive do ta mbajë Rusia. Ne mbetemi në Kiev”, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme malazeze sot në Iks, sipas Vijesti-t.

Qëndrimi i Podgoricës vjen në një moment tensionesh të shtuara rreth sigurisë së misioneve diplomatike në kryeqytetin ukrainas, ku vendet perëndimore kanë riafirmuar se nuk do t’i tërheqin diplomatët e tyre.

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