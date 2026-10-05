«The First Honest Day» i Nikolay Shestak fiton Grand Prix-in 450 mijë dollarësh në festivalin e parë të filmit me inteligjencë artificiale në Astana
AAIFF 2026: 8,067 filma nga 125 vende, juri ndërkombëtare me ish-drejtoreshën e UNESCO-s Audrey Azoulay dhe fond çmimesh 2 milionë dollarë — kinemaja e prodhuar me AI po shndërrohet në një degë më vete të industrisë globale të filmit.
Festivali inaugural i Filmit me Inteligjencë Artificiale i Astanës (AAIFF 2026) u mbajt më 1–3 tetor 2026 në Astana, Kazakistan, si pjesë e Muajit të AI-së. Siç njofton agjencia kazake e lajmeve Kazinform, ngjarja e parë e këtij lloji në botë shënoi një moment kthese: kinemaja e krijuar me ndihmën e inteligjencës artificiale po shndërrohet në një degë më vete të industrisë globale të filmit.
Festivali pranoi 8,067 aplikime nga 125 vende, prej të cilave 25 filma u përzgjodhën për garën finale. Juria ndërkombëtare përfshinte emra me peshë të veçantë — nga ish-drejtoresha e Përgjithshme e UNESCO-s dhe ish-ministrja franceze e Kulturës, Audrey Azoulay, te Ma Ping, dekan i Institutit të Kërkimit të Inteligjencës Artificiale pranë China Film Group, dhe Wang Hao, zëvendësdekan i Shkollës së Animacionit në Akademinë e Filmit të Pekinit. Në juri u ulën edhe sipërmarrësi e investitori Balaji Srinivasan, si dhe Li Long, drejtori i përgjithshëm i BytePlus për Lindjen e Mesme, Afrikën, Indinë, Turqinë dhe CIS.
Fondi total i çmimeve dhe investimeve arriti në 2 milionë dollarë — gjysma, nga Freedom Shapagat Corporate Foundation e Freedom Holding Corp., u shpërnda mes fituesve, ndërsa pjesa tjetër përfaqëson kapital investimi për ekipet premtuese të AI-së. Në programin kryesor tematik “The Future Worth Living In”, Grand Prix-in prej 450,000 dollarësh e mori regjisori letonez Nikolay Shestak për filmin “The First Honest Day”. Ish-aktori, që drejton filma prej rreth katër vitesh dhe punon me ndihmën e AI-së prej dy vitesh, triumfoi përballë konkurrencës ndërkombëtare. Vendi i dytë, me 200,000 dollarë, i shkoi regjisorit indian Abhik Banerjee për “Sitara”, ndërsa i treti, me 100,000 dollarë, regjisorit spanjoll Ernest Desumbila për “Looking for Perseida” — film të cilin e realizoi në vetëm 10 ditë.
Kategoritë speciale, me nga 50,000 dollarë secila, shpërndanë çmime të tjera: Personazhi më i mirë — Myrzakhan Zhumakhan nga Kazakistani për komedinë “IT WAS JUST A JOKE”; Historia më e mirë — ekipi kinez 2xLabs për “The Last Span”, frymëzuar nga një pikturë e lashtë kineze mbi temën e ndarjes dhe ribashkimit; Pamja më e mirë vizuale — Jacopo Zanetti nga Italia për “What’s the Job?”; Regjia më e mirë — Jacopo Reale për “The Fracture”; dhe Koncepti më i mirë — Zachary London për “Pomegranate”.
Filmat finalistë u shfaqën në ekranin e madh në Chaplin Cinema, në qendrën tregtare MEGA Silk Way, më 2 dhe 3 tetor. Bashkëthemeluesi dhe drejtori krijues i festivalit, Aizat Kussainov, tha se gjëja më interesante e kinemasë së AI-së sot nuk është teknologjia vetë, por ajo që krijuesit po arrijnë me të.
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