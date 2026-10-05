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05 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

UKMTO: Shpërthime pranë një anijeje në brigjet e Jemenit në Detin e Kuq — ekuipazhi i sigurt

Ekuipazhi i cisternës pa shpërthime të shumta pranë anijes rreth 60 milje detare në jug të Mokës; nuk raportohet ndotje mjedisore, siç njofton Al Jazeera.

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Cisternë në det — foto ilustruese. Foto: Wikimedia Commons.

Agjencia britanike e Operacioneve Tregtare Detare (UKMTO) njoftoi të dielën se ka marrë raportim për një incident rreth 60 milje detare (rreth 110 kilometra) në jug të Mokës së Jemenit, ku ekuipazhi i një cisterne pa shpërthime të shumta pranë anijes, siç njofton Al Jazeera në liveblog-un e saj për luftën SHBA–Iran.

Sipas agjencisë, ekuipazhi është i sigurt dhe nuk është raportuar ndonjë ndikim mjedisor nga incidenti. UKMTO nuk dha detaje të mëtejshme për natyrën e shpërthimeve.

Incidenti ndodh në një moment tensioni të lartë në brigjet e Detit të Kuq të Jemenit, ku forcat e qeverisë së Jemenit zhvillojnë operacione kundër Huthi-t, të cilët kontrollojnë pjesë të bregdetit dhe kanë kërcënuar lundrimin tregtar në rajon.

Deti i Kuq dhe ngushtica Bab al-Mandeb mbeten ndër rrugët më të rrezikuara detare në botë, me sulme të përsëritura ndaj anijeve tregtare që nga fillimi i luftës SHBA–Iran, çka ka detyruar shumë kompani të devijojnë anijet e tyre në rrugë më të gjata.

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