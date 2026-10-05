Kryeministri libanez Salam: Libani kërkon “faqe të re” me Iranin — pranon takimin e kërkuar nga Pezeshkian
Nawaf Salam tha se Bejruti nuk mund të "ulet e të presë" një marrëveshje SHBA–Iran, dhe kërkon që Irani të emërojë një ambasador të ri në vend, siç njofton Al Jazeera.
Kryeministri i Libanit, Nawaf Salam, deklaroi të dielën se vendi i tij kërkon të hapë një “faqe të re” në marrëdhëniet me Iranin, të bazuar në respektin e ndërsjellë dhe mosndërhyrjen, siç njofton Al Jazeera në liveblog-un e saj për luftën SHBA–Iran. Deklaratat u bënë në një intervistë për transmetuesin libanez NBN, të përcjella nga zyra e kryeministrit në platformën X.
Salam zbuloi se ka pranuar një takim të kërkuar nga presidenti iranian Masoud Pezeshkian. I pyetur nëse Libani kishte mbështetur ndonjëherë një fraksion opozitar iranian apo kishte ndërhyrë në çështjet e brendshme të Iranit, kryeministri u përgjigj: “Ne nuk ndërhyjmë në punët e Iranit”.
Duke iu referuar përfaqësimit diplomatik, Salam tha se Libani do të preferonte që Irani të emëronte një ambasador të ri, pasi kjo do ta lehtësonte kalimin në një fazë të re të marrëdhënieve. Ai shtoi se autoritetet libaneze e rinovuan lejen e qëndrimit të ambasadorit iranian për tre muaj “si qytetar”, por jo në kapacitetin e tij të mëparshëm diplomatik.
Kryeministri theksoi gjithashtu se Bejruti nuk mund të “ulet e të presë” një marrëveshje mes SHBA-së dhe Iranit. “Nëse ndodh, mirë. Dhe nëse nuk ndodh, a duhet të vazhdojmë të ulemi e të presim?”, tha ai, duke shtuar se shteti nuk mund të mbetet në gjendje pritjeje. Salam përsëriti se objektivi i Libanit mbetet tërheqja e plotë izraelite nga territori libanez, fundi i sulmeve, konsolidimi i armëpushimit dhe lirimi i të burgosurve.
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