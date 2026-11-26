Ferragamo rihap dyqanin në Rodeo Drive: yjet në darkën e Beverly Hills, të gjithë të veshur nga shtëpia italiane
Nga Gabrielle Union me fustan lëkure te Andrew Garfield me kravatë lëkure, mbrëmja tregoi si dizajnet e Maximilian Davis funksionojnë përtej pasarelës
Leonardo Ferragamo dhe drejtori kreativ Maximilian Davis organizuan një darkë intime në Private Polo, brenda The Beverly Hills Hotel, për të festuar rihapjen e dyqanit kryesor të Ferragamos në Rodeo Drive, në Beverly Hills, siç njofton Red Carpet Fashion Awards. Butiku i ridizajnuar është krijuar nga arkitekti Vincent Van Duysen.
Para darkës, të ftuarit ndoqën filmin e shkurtër “Un Passo Alla Volta”, nga Martina Ferragamo dhe Simone Coppo, i cili feston “The Joy of Loving”.
Të gjithë të ftuarit ishin veshur me Ferragamo, duke treguar se si dizajnet e Maximilian Davis funksionojnë përtej pasarelës. Andrew Garfield zgjodhi një xhaketë me frymëzim utilitar me kravatë lëkure, ndërsa Chloe Kim u shfaq me një kostum fund me ngjyrë fildishi, kopsat e zeza të të cilit janë një detaj dallues i koleksionit të vjeshtës 2026. Gabrielle Union veshi një fustan lëkure ngjyrë kafe me çantën Hug East-West, ndërsa Gemma Chan zgjodhi një xhaketë lëkure me fund të palosur, me ndjesi të viteve ’80.
Karla Souza u shfaq me një fustan lëkure ngjyrë vishnje me detaje ari, Kathryn Newton me lëkurë me shkëlqim dhe syze dielli me nuancë qelibar, ndërsa Nicholas Duvernay zgjodhi një kostum ulliri me golf të zi. Ravyn Lenae veshi një ansambël në nuanca ekspreso dhe të kuqe, Russell Westbrook një ansambël prej kadifeje çokollate, ndërsa Thomasin McKenzie një fustan patchwork me print kubist. Tracee Ellis Ross zgjodhi një fustan të zi me një shpatull, me rrip lëkure dhe këpucë me zbukurime Swarovski, ndërsa Vittoria Ceretti veshi një fustan me prerje nga koleksioni i pranverës 2027.
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