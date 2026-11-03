Anthropic do të shesë aksione me vlerë 3.5 miliardë dollarë për investitorët japonezë si pjesë e IPO-së në SHBA
Laboratori i inteligjencës artificiale do të lëshojë aksione të reja deri në 552.9 miliardë jen për të financuar kapitalin qarkullues, shpenzimet operative dhe investimet kapitale, tregon dokumenti i depozituar të hënën.
Anthropic do të shesë aksione me vlerë deri në 552.9 miliardë jen, rreth 3.5 miliardë dollarë, për investitorët në Japoni, si pjesë e daljes së saj publike në bursë në Shtetet e Bashkuara, siç njofton Reuters, duke iu referuar një dokumenti të depozituar të hënën.
Sipas dokumentit, aksionet e reja për investitorët japonezë do të sigurojnë kapital qarkullues dhe do të financojnë shpenzimet operative dhe investimet kapitale të laboratorit të inteligjencës artificiale.
Dokumenti nuk e përcakton madhësinë apo vlerësimin e ofertës publike; sipas raportimit të Reuters, disa investitorë kanë diskutuar një vlerësim rreth 1.5 trilionë dollarësh për kompaninë.
Interesi i investitorëve japonezë për daljet e mëdha amerikane në bursë nuk është i ri: në IPO-në e SpaceX në qershor — më e madhja në botë ndonjëherë — investitorët japonezë siguruan 2.2 miliardë dollarë nga 75 miliardë dollarët e mbledhur gjithsej.
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