Arabia Saudite godet me bomba ajrore një treg në Jemen, dhjetëra të vdekur e të plagosur
Arabia Saudite, një aleat kyç i qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit , kreu të paktën dy sulme ajrore në një treg në sektorin jugperëndimor të vendit më të varfër në Gadishullin Arabik të dielën, njoftuan rebelët Huthi, duke përmendur dhjetëra të vdekur dhe të plagosur.
Mediat vendase raportuar më parë shtatë të vdekur dhe 40 të plagosur, përfshirë pesë fëmijë
Më vonë, zëdhënësi i Huthit për çështjet ushtarake, Yahya Sharia , foli për gati 50 viktima , pa bërë dallim midis të vdekurve dhe të plagosurve, duke akuzuar forcat ajrore saudite për kryerjen e “dy bastisjeve kundër një tregu” në periferi të Taizit .
“Ky gjak që u derdh padrejtësisht” nuk do të mbetet pa “pasoja” për Arabinë Saudite, theksoi Sheriati.
Qyteti i madh i Taizit, i kontrolluar nga forcat qeveritare, ndodhet në një nga frontet kryesore të luftimeve me rebelët.
Pamjet e transmetuara nga Masira tregojnë makina me xhama të thyer dhe depo të dëmtuara, si dhe mallra të shpërndara përreth.
Pas disa vitesh qetësie relative, Jemeni u zhyt përsëri në luftë në korrik, duke u bërë një front i ri në konfliktin më të gjerë në Lindjen e Mesme .
Luftimet i vënë përballë Huthitët, të cilët kontrollojnë kryeqytetin Sanaa dhe tani bregdetin e Detit të Kuq të Jemenit , kundër forcave të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht. Kjo e fundit, e vendosur në Aden, kontrollon pjesën më të madhe të pjesëve jugore dhe lindore të vendit, të cilat janë po aq të gjera, por me shumë më pak banorë.
Konflikti u intensifikua në shtator, kur rebelët pushtuan brenda pak 24 orësh, duke nisur një sulm vdekjeprurës, të gjithë vijën bregdetare të Jemenit në Detin e Kuq, duke konsoliduar kontrollin e tyre mbi ngushticën strategjikisht të rëndësishme Bab el-Mandeb , e cila lidh Evropën me Azinë nëpërmjet Kanalit të Suezit.
Ata njoftuan gjithashtu vendosjen e një bllokade detare ndaj Arabisë Saudite, eksportuesit më të madh të naftës bruto në botë, dhe shënjestruan infrastrukturën e naftës dhe anijet cisterna të mbretërisë, si dhe kryeqytetin Riad , për herë të parë në vite.
Të shtunën, monarkia e fuqishme e Gjirit njoftoi se kishte kapur dy dronë “të nisur nga organizata terroriste paraushtarake Houthi në drejtim të zonës së Riadit”.
Në këtë sfond, shkollat në kryeqytetin saudit, Riad, njoftuan të dielën, se do të funksionojnë me mësim në distancë për një javë.
Pavarësisht sulmeve ajrore të përditshme saudite dhe luftimeve të vazhdueshme në terren, forcat e qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit dhe Riadit nuk kanë arritur t’i detyrojnë Huthit të tërhiqen dhe thirrjet e tyre për ndihmë ndërkombëtare deri më tani nuk janë marrë parasysh.
Të shtunën, Huthitët akuzuan forcat ajrore të Arabisë Saudite për kryerjen e 27 bastisjeve në zona të ndryshme të vendit.
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