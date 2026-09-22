☀️
Tiranë 14°C · Kthjellët 22 Shtator 2026
S&P 500 7,765 ▼0%
DOW 51,864 ▼0.36%
NASDAQ 27,244 ▲0.45%
NAFTA 89.84 ▼2.74%
ARI 4,397 ▲0.3%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $86,331 ▼ -1.04% ETH $2,757 ▼ -1.62% XRP $1.5802 ▲ +3.71% SOL $118.2400 ▼ -0.61%
S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 89.84 ▼2.74 % ARI 4,397 ▲0.3 % S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 89.84 ▼2.74 % ARI 4,397 ▲0.3 %
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
22 Sht 2026
Breaking
Trump para udhëheqësve arabë: Irani duhet të veprojë “shpejt” për të “mbijetuar si komb” — pretendon shkatërrimin e 159 anijeve iraniane Irani konfirmon takimin me SHBA-në në OKB: Ishte Witkoff ai që e kërkoi — Araghchi i përsëriti kushtet e Teheranit Buddy Hield shkëmbehet te Hornets në marrëveshje me tre lojtarë; Hawks marrin Dorian Finney-Smith Araghchi paralajmëron Evropën: Vendet që strehojnë bazat amerikane do të jenë “bashkëfajtore në agresionin” ndaj Iranit Andy Green emërohet trajner i përhershëm i New York Mets; zbulohen detajet e kontratës trevjeçare
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Araghchi paralajmëron Evropën: Vendet që strehojnë bazat amerikane do të jenë “bashkëfajtore në agresionin” ndaj Iranit

Ministri i Jashtëm iranian, në takim me homologun italian Tajani në Nju Jork, tha se normalizimi i "shkeljes së ligjit dhe bullizmit" nga SHBA-ja dhe Izraeli kërcënon paqen ndërkombëtare — por theksoi se Irani "nuk kërkon luftë".

· 2 min lexim
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi. (Foto: Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, paralajmëroi të martën vendet evropiane që strehojnë baza ushtarake amerikane se mund të konsiderohen “bashkëfajtore në agresion” kundër Iranit, nëse ndihmojnë në përgatitjen e një sulmi ndaj Teheranit. Deklarata u bë gjatë një takimi me homologun italian Antonio Tajani në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork, sipas Ministrisë së Jashtme iraniane, cituar nga Al Jazeera.

Sipas deklaratës zyrtare të Teheranit, Araghchi paralajmëroi për “pasojat e rrezikshme” që normalizimi i “shkeljes së ligjit dhe bullizmit” nga regjimet e SHBA-së dhe Izraelit do të ketë për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Paralajmërimi vjen në një moment tensioni të lartë, pasi Irani thotë se ka marrë informacione se SHBA-ja po përgatitet t’i rifillojë operacionet ushtarake me mbështetjen e vendeve të rajonit.

Njëkohësisht, shefi i diplomacisë iraniane theksoi se Irani “nuk kërkon luftë dhe konflikt”, por shtoi se Teherani është gati “të mbrohet” nëse kjo do të jetë e nevojshme. Deklarata dyfishe — paralajmërim dhe dorë e shtrirë — pasqyron linjën e ndjekur nga Teherani në Nju Jork, ku delegacioni iranian ka thënë se ka autoritet të plotë për të ringjallur diplomacinë.

Paralajmërimi ndaj Evropës e zgjeron retorikën iraniane përtej SHBA-së dhe Izraelit, duke e përfshirë drejtpërdrejt kontinentin evropian në ekuacionin e luftës — vendet evropiane strehojnë disa nga bazat më të mëdha ushtarake amerikane jashtë SHBA-së.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/22/iran-war-live-irgc-says-us-israel-must-accept-withdrawal-from-region

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu