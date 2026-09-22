Araghchi paralajmëron Evropën: Vendet që strehojnë bazat amerikane do të jenë “bashkëfajtore në agresionin” ndaj Iranit
Ministri i Jashtëm iranian, në takim me homologun italian Tajani në Nju Jork, tha se normalizimi i "shkeljes së ligjit dhe bullizmit" nga SHBA-ja dhe Izraeli kërcënon paqen ndërkombëtare — por theksoi se Irani "nuk kërkon luftë".
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, paralajmëroi të martën vendet evropiane që strehojnë baza ushtarake amerikane se mund të konsiderohen “bashkëfajtore në agresion” kundër Iranit, nëse ndihmojnë në përgatitjen e një sulmi ndaj Teheranit. Deklarata u bë gjatë një takimi me homologun italian Antonio Tajani në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork, sipas Ministrisë së Jashtme iraniane, cituar nga Al Jazeera.
Sipas deklaratës zyrtare të Teheranit, Araghchi paralajmëroi për “pasojat e rrezikshme” që normalizimi i “shkeljes së ligjit dhe bullizmit” nga regjimet e SHBA-së dhe Izraelit do të ketë për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Paralajmërimi vjen në një moment tensioni të lartë, pasi Irani thotë se ka marrë informacione se SHBA-ja po përgatitet t’i rifillojë operacionet ushtarake me mbështetjen e vendeve të rajonit.
Njëkohësisht, shefi i diplomacisë iraniane theksoi se Irani “nuk kërkon luftë dhe konflikt”, por shtoi se Teherani është gati “të mbrohet” nëse kjo do të jetë e nevojshme. Deklarata dyfishe — paralajmërim dhe dorë e shtrirë — pasqyron linjën e ndjekur nga Teherani në Nju Jork, ku delegacioni iranian ka thënë se ka autoritet të plotë për të ringjallur diplomacinë.
Paralajmërimi ndaj Evropës e zgjeron retorikën iraniane përtej SHBA-së dhe Izraelit, duke e përfshirë drejtpërdrejt kontinentin evropian në ekuacionin e luftës — vendet evropiane strehojnë disa nga bazat më të mëdha ushtarake amerikane jashtë SHBA-së.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/22/iran-war-live-irgc-says-us-israel-must-accept-withdrawal-from-region
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