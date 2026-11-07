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07 Nën 2026
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Zakoni numër 1 që gratë duhet të kenë për të ulur rrezikun e demencës “Arresto Berishën”/ Protestuesit refuzojnë militantët e PD-së, përplasje para Ministrisë së Arsimit Atl.Madrid-Barcelona/ Simeone vlerësim maksimal për Barçën, Flick: Duam tri pikët! Vëllai i Erona Coklit: Pas çdo viktime ka një familje, fëmijë që vuajnë, ëndrra të ndërprera dhe një dhimbje që zgjat gjithë jetën Horoskopi ditor për nesër, e Diel 8 Nëntor 2026
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Politika

“Arresto Berishën”/ Protestuesit refuzojnë militantët e PD-së, përplasje para Ministrisë së Arsimit

· 1 min lexim
para Ministrisë së Arsimit

“Arresto Berishën”, “Berisha në burg, Rama në burg” dhe “Poshtë komunistët” ishin disa nga thirrjet me të cilat protestuesit pritën militantët e PD-së para Ministrisë së Arsimit.

Ata refuzuan sërish të bashkoheshin me demokratët dhe u kërkuan të largoheshin me thirrjet “Ik, ik, ik!”. Mes thirrjeve u dëgjuan edhe “Poshtë sekretari i partisë”, “Shqipëria e shqiptarëve” dhe “Vdekje tradhtarëve”.

Në përplasjen me demokratët, disa protestues akuzuan PD-në se po përpiqej t’ua merrte protestën.

“Këta duan të rrëmbejnë protestën si në ’90. Ne jemi kundër klasës së vjetër politike, Ramës dhe Berishës”, tha një protestues, i cili më pas u shty nga militantët e PD.

Ai tha se kundërshtimin e kanë me deputetët e PD-së dhe jo me demokratët.

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