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26 Sht 2026
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Athletics mposhtin Houston Astros 6-5 në përballjen e 25 shtatorit 2026

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Athletics fituan ndaj Houston Astros me rezultat 6-5 në ndeshjen e zhvilluar më 25 shtator 2026. Skuadra e fituese arriti të realizonte një seri prej gjashtë pikësh në pjesën e gjashtë, ndërsa Astros shënuan në të 4‑tën, 7‑tën dhe 8‑tën, por përpjekjet e tyre për të rikthyer përparësinë nuk mjaftuan. Në fund të takimit gjendja në tabela ishte Athletics 63-96, Astros 79-80; statistikat e ndeshjes shfaqën Athletics me 8 goditje dhe pa gabime, ndërsa Astros regjistruan 5 goditje dhe 2 gabime.

Sipas Bleacher Report, çaste vendimtare u panë në pjesët e vona: në të tetën pati disa tentativa rikthimi nga skuadra e Astros, ndërsa disa dalje të rëndësishme në radhët kundërshtare i mbyllën mundësitë për realizim. Mes veprimeve të ndeshjes u përmend edhe strikeout-i i Cam Smith në pjesën e tetë, që ndihmoi në ruajtjen e avantazhit për ekipin fitues.

Në planin e hedhjeve u shënua H. Harris me dy topa të hedhur gjatë ndeshjes, ndërsa në pjesën e goditjeve vërehej mesatarja e L. Spence në .191. Të dhënat e goditjeve dhe gabimeve pasqyrojnë një ndeshje me luhatje të ritmeve, ku një inning i fortë vendosi rezultatin përfundimtar.

Të dhënat dhe përmbledhja e ndeshjes janë marrë nga Bleacher Report.

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