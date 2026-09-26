«Degenerates» zgjatet Off-Broadway: drama e Else Went për botën e “incel”-ave shton datat përpara hapjes zyrtare
Drama “Degenerates” e shkrimtares Else Went do të zgjasë qëndrimin e saj Off-Broadway — prodhimi i premierës botërore në Playwrights Horizons, i cili nisi preview-t më 16 shtator, tani do të vazhdojë deri më 18 tetor, me natën zyrtare të hapjes të caktuar për 29 shtator. Zgjatja u njoftua përpara hapjes, si shenjë e interesit të publikut për veprën.
“Degenerates” zhytet në botën online të “incel”-ave — një komunitet burrash që e përkufizojnë veten si beqarë të pavullnetshëm — dhe trajton, sipas materialeve të teatrit, “gjuhën dhe vuajtjen e anës ekstreme të epidemisë së vetmisë mashkullore”. Else Went e filloi kërkimin për këtë botë gjatë pandemisë, një periudhë në të cilën ajo iu përkushtua edhe ndihmës së njerëzve që shprehnin mendime vetëvrasëse në internet, duke zbuluar një univers të ndërtuar për të ushqyer urrejtjen ndaj vetes dhe ku mundësia për t’u dashur shihet si kërcënim ndaj identitetit.
Regjinë e mban Emma Rosa Went, bashkëshortja e autores në jetën reale, me të cilën ajo bashkëpunoi edhe në “Initiative” vitin e kaluar. Në kast janë Juan Arturo, Olivia Rose Barresi, Zachary W. Desmond, Tyler Nowell Felix dhe Christopher Dylan White. Ekipi krijues përfshin skenografen Mikiko Suzuki MacAdams, kostumografen Kindall Houston Almond dhe ndriçimin e Jiyoun Chang.
“Izolimi i individit është projekti kryesor i kapitalizmit amerikan tani,” tha Else Went në një deklaratë. “Forca që drejton internetin është prodhimi dhe amplifikimi i tërbimit dhe pakënaqësisë.” Drejtori artistik i Playwrights Horizons, Adam Greenfield, e quajti veprën “një balsam të papritur për kohët tona të dhimbshme”, duke theksuar se teatri, si akt thelbësisht komunitar, gjen “një shkëndijë drite dhe jete” edhe në errësirën e ankthit mashkullor. Biletat dhe informacioni i plotë gjenden në faqen zyrtare të Playwrights Horizons.
Burimi: Playbill — https://playbill.com/article/else-wents-incel-themed-degenerates-extends-off-broadway-at-playwrights-horizons
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