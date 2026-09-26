Pezeshkian për CBS: Irani do t’i lejojë inspektorët bërthamorë të OKB-së të kthehen
Presidenti iranian thotë se Teherani është gati për marrëveshje inspektimi brenda negociatave, por akuzon SHBA-të dhe Izraelin se goditën objekte nën mbikëqyrjen e IAEA-s.
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian i tha televizionit amerikan CBS News se Irani do t’i lejojë inspektorët bërthamorë të Kombeve të Bashkuara të kthehen në vend — lëshimi më i madh diplomatik i Teheranit në javët e fundit të luftës. “Kjo është absolutisht e saktë”, u përgjigj ai kur u pyet nëse Irani do t’i lejojë sërish inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA).
“Nëse ata dëshirojnë të vijnë dhe të kryejnë inspektime, ne mund të arrijmë marrëveshje dhe akorde për këtë temë specifike brenda negociatave”, tha Pezeshkian në intervistën e dhënë në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork, ku ai po merr pjesë këtë javë.
Por presidenti iranian e shoqëroi hapjen me kritika të ashpra ndaj Uashingtonit dhe Tel Avivit. Sipas tij, SHBA-të dhe Izraeli sulmuan qendra bërthamore që ishin “nën mbikëqyrjen e paprecedentë” të IAEA-s dhe pa asnjë devijim nga korniza e Traktatit të Mospërhapjes Bërthamore (NPT) — ndërsa vetë agjencia, tha ai, “nuk tregoi absolutisht asnjë reagim”.
IAEA ka thënë se nuk ka mundur të marrë nga Irani informacion për statusin e materialit bërthamor të deklaruar dhe as të kryejë verifikim në terren në objektet e prekura, duke e lënë të paaftë të përmbushë plotësisht përgjegjësitë e saj të garancive. Më 9 shtator, Bordi i Guvernatorëve e referoi çështjen e mospërputhjes së Iranit në Këshillin e Sigurimit të OKB-së. Sipas agjencisë, Irani zotëron rreth 440 kilogramë uranium të pasuruar në 60 për qind.
Deklarata vjen ndërsa diplomacia për t’i dhënë fund luftës shtatëmuajshe po intensifikohet: Irani i ka propozuar SHBA-së një plan 7-ditor për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe rifillimin e bisedimeve bërthamore, dhe Teherani thotë se pret përgjigjen e Uashingtonit — ndonëse presidenti Trump, sipas Wall Street Journal, e ka hedhur poshtë propozimin dhe pret rifillimin e sulmeve ajrore pas zgjedhjeve të nëntorit.
Burimi: Al Jazeera (liveblog-u i luftës SHBA–Iran), intervista e CBS News — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/26/iran-war-live-tehran-offers-us-plan-to-reopen-hormuz-within-seven-days
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