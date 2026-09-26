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Sporti

Italia zhgënjen përballë Belgjikës, Mbappé i jep fitoren Francës dhe… dëmtohet

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Italia e Mancinit humbi ndeshjen hapëse të sezonit të Ligës së Kombeve në Olimpico ndaj Belgjikës, e cila fitoi 2-0. Ekipi i Van Bommel, i cili menjëherë u duk se ishte skuadra më e fortë si teknikisht ashtu edhe fizikisht, mori epërsinë në minutën e 20-të me anë të Godts, i cili luajti një ndeshje të shkëlqyer përkrah De Bruyne. Në pjesën e dytë, pavarësisht një nisjeje të fortë nga të kaltërit, Belgjika dyfishoi epërsinë e saj me anë të Lukebakio dhe ruajti avantazhin e saj prej dy golash deri në fund.

Në ndeshjet e tjera, mandati i Zinedine Zidane si trajner i Francës filloi me një fitore në Turqi. Goli i Kylian Mbappé, i asistuar nga Olise, rezultoi vendimtar në minutën e 54-të pas një pjese të parë ku djemtë e Montellës përbënin kërcënimin më të madh, veçanërisht nëpërmjet Kadioglu. Disa minuta pas golit, numri 10 i Real Madridit u detyrua të zëvendësohej për shkak të një dëmtimi në gju.

Në Grupin 2 të Ligës B, Irlanda e Veriut dhe Ukraina fituan të dyja 1-0, përkatësisht kundër Gjeorgjisë dhe Hungarisë. Gjithashtu në Ligën B, por në Grupin 4, Suedia mundi Rumaninë 2-1 falë golave ​​të Isak dhe Gyokeres. Dennis Man shënoi për ekipin e Hagi-t.

Ndeshja midis Polonisë dhe Bosnjës përfundoi 0-0. Në Grupin 2 të Ligës C, Armenia mundi Letoninë 2-0, me Harutyunyan dhe Gharibyan që shënuan golat vendimtarë. Mali i Zi fitoi 2-1, falë golave ​​të “italianëve” Krstović dhe Osmajić. Edëards shënoi për qipriotët.

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