Stracciatella alla romana — supa italiane me vezë, parmixhan dhe spinaq
Një supë e lehtë romake që gati për 20 minuta — vezë të rrahura, parmixhan dhe spinaq të hedhura në lëng të nxehtë pule, siç e bëjnë në Romë.
Stracciatella alla romana është një nga supat më të thjeshta dhe elegante të kuzhinës italiane — emri vjen nga fjala italiane “stracciare” (të grishtë), sepse vezët e rrahura “grishen” në shirita të hollë kur hidhen në lëngun e vluar. Në Romë shërbehet sidomos në Pashkë, por është një darkë e shkëlqyer për çdo ditë të ftohtë.
Përbërësit (për 4 persona)
- 1.2 litra lëng pule (ose perimesh)
- 4 vezë të mëdha
- 60 g parmixhan i grirë hollë (plus pak për servirje)
- 2 lugë gjelle semolinë ose thërrime buke të imta (opsionale, për trashësi)
- 150 g spinaq të freskët, të copëtuar
- lëngu i gjysmë limoni (opsionale)
- kripë dhe piper i zi i sapo bluar
- pak arrëmyshk i grirë (opsionale)
- vaj ulliri ekstra i virgjër për servirje
Hapat e përgatitjes
- Vendos lëngun e pulës në një tenxhere dhe lëre të vlojë në zjarr mesatar. Shto kripë sipas shijes.
- Në një tas rrah vezët me parmixhanin e grirë, një majë kripë, piper dhe (nëse do) arrëmyshk. Shto semolinën nëse dëshiron supë pak më të trashë.
- Shto spinaqin e copëtuar në lëngun që vlon dhe lëre 1–2 minuta derisa të zbutet.
- Ul zjarrin që lëngu të mos vlojë fort (të jetë afër vlimit), dhe hidh përzierjen e vezëve në një rrjedhë të hollë, duke e përzier vazhdimisht me një pirun ose tel kuzhine — vezët formojnë shirita të hollë (“straccetti”).
- Lëre supën edhe 1 minutë në zjarr të ulët, pastaj hiqe nga zjarri. Shto lëngun e limonit nëse dëshiron freski.
- Servire në tasa të thellë me parmixhan shtesë, piper të zi dhe një pikë vaj ulliri.
Koha e përgatitjes: 10 minuta.
Koha e gatimit: 10 minuta.
Numri i porcioneve: 4.
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