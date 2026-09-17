Ryan Lasko doli nga spitali më shumë se dy muaj pas paralizimit në përplasje në fushë
Prospekti i Athletics, Ryan Lasko, është liruar nga spitali më shumë se dy muaj pas dëmtimit që e la pa ndjesi nga gjoksi e poshtë. Pas trajtimeve në Kessler Institute for Rehabilitation në New Jersey, ai do të kthehet në shtëpi dhe më pas do të qëndrojë për rreth dy muaj në një hotel pranë institutit për të vazhduar programin e rehabilitimit. Lasko publikoi një video duke dalë nga objekti, duke u shtyrë me karrocë dhe shprehu mirënjohje për ndihmën që ka marrë.
Siç raporton Bleacher Report, dëmtimi ndodhi më 30 qershor, kur ai u përplas me një shok skuadre në fushën e jashtme teksa luante për Double-A Midland në Frisco, Texas. Për pasojë pësoi një frakturë të vertebrave cervikale dhe i nënshtrohet një operacioni për dekompresion dhe stabilizim të shtyllës kurrizore në një spital në Plano.
Menaxheri i Athletics, Mark Kotsay, kishte thënë më parë se mjekët nuk kishin dhënë një deklaratë përfundimtare që ta përjashtonin mundësinë e rikuperimit të ndjesisë në pjesën e poshtme të trupit. Në një postim më 27 korrik, Lasko njoftoi se kishte filluar të ndjente nga këmbët deri në gju dhe përshkruante lëvizje të pavullnetshme të këmbëve, si dhe ndjesi në anët e kofshëve, hamstring dhe shpinë; ai raportoi gjithashtu përdorim rreth 75% të dorës së majtë dhe 50% të dorës së djathtë. Në kohën e lëshimit nga Kessler, mjekët raportuan se ai ndjente njëfarë të ndjesisë dhe mpirje në këmbë dhe shputat, dhe ishin optimistë se me kohë mund të rimarrë aftësinë për të ecur.
Lasko, 24 vjeç, ishte zgjedhur në rundin e dytë të draftit të 2023 dhe kishte luajtur 73 ndeshje në Double-A gjatë sezonit 2026; në momentin e dëmtimit ai ishte radhitur si prospekti numër 18 i organizatës. Bleacher Report thekson se fokusi në vazhdim mbetet rehabilitimi dhe mbikëqyrja mjekësore për të përcaktuar ritmin e rikuperimit të tij.
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