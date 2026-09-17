Mets–Orioles, 16 shtator 2026: startuesit, lëvizjet dhe ngjarjet kryesore të ndeshjes
Në mbrëmjen e 16 shtatorit 2026, New York Mets pritën Baltimore Orioles në Citi Field të Flushing, Queens. Të dy skuadrat vinin në ndeshje me rekord të dobët sezonal, ndërsa përplasja shërbente si pjesë e përfundimit të kalendarit të rregullt për të përcaktuar pozicionet e fundit.
Sipas Bleacher Report, startuesit e caktuar për këtë takim ishin për Orioles: C. Bassitt (7-5, 4.88 ERA) dhe për Mets: X. Curry (0-0, 3.44 ERA). Gjithashtu u raportuan lëvizje të skuadrave: Baltimore vendosi INF Jackson Holliday në listën e të dëmtuarve 10-ditore për inflamacion në kyçin e dorës së majtë dhe seleksionoi kontratën e INF José Barrero nga Triple-A Norfolk; te New Yorku u njoftua vendosja në IL e disa lojtarëve dhe thirrja e Xzavion Curry në përbërje.
Në fushë pati momente të rëndësishme: Pete Alonso arriti goditjen e 300-të të karrierës, një homer që barazoi rezultatin në pjesën e nëntë, dhe ndeshja vijoi me episode që ndezën reagime të forta të tifozërisë dhe diskutime në rrjetet sociale. Baltimore arriti të kthente ndeshjen në favor të tij në vazhdime, ku një homer brenda fushës në pjesën e 11-të luajti rol vendimtar në fitore.
Ndër performancat individuale që dolën në pah nga rreshtimi i ditës ishte edhe paraqitja e perspektivës së Mets, Jonah Tong, i cili hapi fushën me një dalje prej gjashtë inningësh pa pikë të fituar—një shenjë e mira për pjesën e ardhshme të karrierës së tij. Shtesa e statistikave dhe analizat e ndeshjes u pasuan me komente rreth rezultateve dhe reperkusioneve për përbërjet e skuadrave në prag të përfundimit të sezonit.
Për përmbledhje të detajuara të statistikave, lëvizjeve në skuadra dhe tregimeve të tjera rreth këtij takimi, shikoni raportimin e Bleacher Report.
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