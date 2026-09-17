Karkaleca spanjolle me hudhër (Gambas al ajillo) — meze e famshme andaluziane
Karkaleca të mëdha të skuqura në vaj ulliri me hudhër, spec djegës dhe majdanoz, servirur të nxehta në enë balte — një nga tapat më të famshme spanjolle.
Gambas al ajillo është një nga tapat më të njohura të Spanjës: karkaleca të mëdha të skuqura shpejt në vaj ulliri të bollshëm me feta hudhre, spec djegës dhe majdanoz të freskët. Receta është e thjeshtë, gatuhet për pak minuta dhe serviriet gjithmonë e nxehtë, në enën ku është gatuar, me bukë fshati për të zhytur në vajin aromatik.
PËRBËRËSIT (për 4 persona):
- 800 g karkaleca të mëdha, të qëruara
- 150 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
- 6 thelpinj hudhër, të prerë në feta të holla
- 1 spec i thatë djegës i vogël (ose ½ lugë çaji piper djegës), i copëtuar
- Kripë sipas shijes
- 2 lugë gjelle majdanoz i freskët i grirë
- 1 lugë gjelle lëng limoni i freskët
- Bukë fshati për servirje
PËRGATITJA:
- Nëse karkalecat janë të ngrira, shkrijini, shpëlajini dhe thajini mirë me letër kuzhine — uji i tepërt pengon skuqjen.
- Në një tigan të gjerë (tradicionalisht në enë balte “cazuela”) ngrohni vajin e ullirit në zjarr mesatar.
- Shtoni hudhrën në feta dhe specin djegës; skuqini 1–2 minuta derisa hudhra të marrë ngjyrë të artë — kujdes të mos digjet, se hidhëron.
- Rrisni zjarrin, shtoni karkalecat në një shtresë të vetme dhe kriposini; gatuajini rreth 2 minuta.
- Kthejini karkalecat, shtoni lëngun e limonit dhe gatuajini edhe 1–2 minuta të tjera, derisa të marrin ngjyrë rozë dhe të jenë të forta.
- Hiqini nga zjarri, spërkatini me majdanoz të freskët dhe servirini menjëherë, në tiganin e nxehtë, me bukë fshati për të zhytur në vajin aromatik.
Koha e përgatitjes: 15 minuta | Koha e gatimit: 10 minuta | Totali: rreth 25 minuta | Porcione: 4
Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
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