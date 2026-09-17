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17 Sht 2026
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Karkaleca spanjolle me hudhër (Gambas al ajillo) — meze e famshme andaluziane

Karkaleca të mëdha të skuqura në vaj ulliri me hudhër, spec djegës dhe majdanoz, servirur të nxehta në enë balte — një nga tapat më të famshme spanjolle.

· 2 min lexim

Gambas al ajillo është një nga tapat më të njohura të Spanjës: karkaleca të mëdha të skuqura shpejt në vaj ulliri të bollshëm me feta hudhre, spec djegës dhe majdanoz të freskët. Receta është e thjeshtë, gatuhet për pak minuta dhe serviriet gjithmonë e nxehtë, në enën ku është gatuar, me bukë fshati për të zhytur në vajin aromatik.

PËRBËRËSIT (për 4 persona):

  • 800 g karkaleca të mëdha, të qëruara
  • 150 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
  • 6 thelpinj hudhër, të prerë në feta të holla
  • 1 spec i thatë djegës i vogël (ose ½ lugë çaji piper djegës), i copëtuar
  • Kripë sipas shijes
  • 2 lugë gjelle majdanoz i freskët i grirë
  • 1 lugë gjelle lëng limoni i freskët
  • Bukë fshati për servirje

PËRGATITJA:

  1. Nëse karkalecat janë të ngrira, shkrijini, shpëlajini dhe thajini mirë me letër kuzhine — uji i tepërt pengon skuqjen.
  2. Në një tigan të gjerë (tradicionalisht në enë balte “cazuela”) ngrohni vajin e ullirit në zjarr mesatar.
  3. Shtoni hudhrën në feta dhe specin djegës; skuqini 1–2 minuta derisa hudhra të marrë ngjyrë të artë — kujdes të mos digjet, se hidhëron.
  4. Rrisni zjarrin, shtoni karkalecat në një shtresë të vetme dhe kriposini; gatuajini rreth 2 minuta.
  5. Kthejini karkalecat, shtoni lëngun e limonit dhe gatuajini edhe 1–2 minuta të tjera, derisa të marrin ngjyrë rozë dhe të jenë të forta.
  6. Hiqini nga zjarri, spërkatini me majdanoz të freskët dhe servirini menjëherë, në tiganin e nxehtë, me bukë fshati për të zhytur në vajin aromatik.

Koha e përgatitjes: 15 minuta | Koha e gatimit: 10 minuta | Totali: rreth 25 minuta | Porcione: 4

Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

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