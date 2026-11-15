Koalicioni saudit përmbledh natën: dy raketa balistike drejt Rijadit dhe tre dronë mbi Rajonin Lindor
Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite tha të dielën se forcat e tij interceptuan dy raketa balistike të lëshuara nga Huthi-t e Jemenit drejt kryeqytetit Rijad dhe tre dronë mbi Rajonin Lindor të mbretërisë, siç njofton Reuters. Përmbledhja e koalicionit mbyll një natë sulmesh të njëpasnjëshme, në të cilën mbrojtja ajrore saudite u vu në provë disa herë brenda pak orësh.
Tre dronët mbi Rajonin Lindor u rrëzuan në valë të ndara: i pari u njoftua në orën 00:13 GMT, i dyti më pak se një orë më vonë, ndërsa i treti u interceptua rreth orës 02:57 GMT, siç raporton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë. Zëdhënësi i koalicionit, koloneli Turki al-Maliki, i njoftoi interceptimet në postime të njëpasnjëshme në platformën X, pa raportuar viktima apo dëme materiale.
Rajoni Lindor është zemra e industrisë saudite të naftës, me fusha dhe terminale që furnizojnë një pjesë të madhe të eksporteve të mbretërisë, ndaj çdo sulm ajror drejt tij ndiqet me vëmendje të veçantë nga tregjet e energjisë. Sipas Reuters-it, provinca është goditur nga sulme të përsëritura të Huthi-ve në javët e fundit, ndërsa sulmet ndaj Rijadit janë intensifikuar ditët e fundit.
Dy raketat balistike drejt Rijadit u interceptuan më herët gjatë natës, ndërsa Mbrojtja Civile saudite lëshoi dhe më pas tërhoqi një alarm emergjence në kryeqytet. Në të njëjtën natë, edhe Bahreini fqinj lëshoi një alarm për kërcënim të mundshëm, duke u kërkuar qytetarëve të drejtoheshin në vendin më të afërt të sigurt.
Huthi-t, të mbështetur nga Irani, kontrollojnë pjesën më të populluar të Jemenit dhe kanë shtuar sulmet ndërkufitare ndaj Arabisë Saudite që kur lufta e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, e nisur më 28 shkurt, hapi një front të ri rajonal rreth Ngushticës së Hormuzit dhe Detit të Kuq.
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