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04 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Riali iranian bie në nivelin më të ulët ndonjëherë: gati 2.7 milionë rialë për një dollar

· 2 min lexim

Riali iranian ra në nivelin më të ulët ndonjëherë, me një dollar amerikan që kushton tani gati 2.7 milionë rialë — nga pak më shumë se 2.6 milionë të premten — sipas televizionit shtetëror iranian, siç njofton Al Jazeera. Monedha vazhdon të bjerë për shkak të sanksioneve amerikane dhe bllokadës ndaj eksporteve të naftës iraniane, që kanë tharë burimin kryesor të të ardhurave të Teheranit.

Televizioni shtetëror iranian tha se banka qendrore nisi shitjen e deri në 2 miliardë dollarëve për ta mbështetur monedhën, e cila ishte zhvlerësuar në 1.14 milionë rialë për dollar pas riemërtimit të saj në korrik. Norma e inflacionit në Iran llogaritet rreth 73 për qind, shton televizioni.

Rënia e re e monedhës vjen në një moment kur ekonomia iraniane është nën presionin e dyfishtë të sanksioneve dhe bllokadës detare amerikane, e cila ka ndaluar eksportet e naftës. Në ditët e fundit, Uashingtoni ka përshkallëzuar edhe presionin financiar, duke kërkuar konfiskimin e 61 milionë dollarëve në kriptomonedha të lidhura me shitjet e fshehta të naftës iraniane, një masë që synon të mbyllë kanalet e fundit të të ardhurave të regjimit.

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