Harris: hedhja është fokusi i dimrit për Tigers, kërkohen relieverë të djathtë dhe të paktën një startues
Në takimet e menaxherëve të përgjithshëm në Las Vegas, të martën më 10 nëntor, presidenti i operacioneve të bejsbollit të Detroit Tigers, Scott Harris, e bëri të qartë se ku do të përqendrohet klubi këtë dimër. Siç raporton Detroit Free Press, Harris i tha gazetës: “Pitching is going to be the focus for us this winter” — “Hedhja do të jetë fokusi ynë këtë dimër” — duke e vendosur pitching-un në krye të agjendës, përpara çdo lëvizjeje tjetër në treg.
Hapi i parë, sipas Harrisit, do të jetë gjetja e një relieveri veteran për fundin e bullpenit, pasi Tigers nuk e ushtruan opsionin e klubit për closer-in Kenley Jansen. Harris kërkon më shumë swing-and-miss në fund të ndeshjeve, një veteran të qëndrueshëm që mund të nxjerrë jashtë loje si të djathtët, ashtu edhe të majtët, dhe që sjell edhe udhëheqje në dhomën e zhveshjes. Ai tha se Detroit është në treg sidomos për relieverë të djathtë, sepse ana e majtë e bullpenit është më e thellë.
Megjithatë, Harris nuk po kërkon domosdoshmërisht një closer të ri. Siç i tha ai Detroit Free Press, rolet në fund të bullpenit do t’i caktojë trajneri A.J. Hinch, ndërsa prioriteti i klubit është të forcojë thellësinë dhe cilësinë e hedhjes në përgjithësi, jo të gjejë me çdo kusht një emër të vetëm për inning-un e nëntë.
Përveç bullpenit, Harris dëshiron të shtojë të paktën një startues. Ai përmendi grupin aktual të rotacionit — Framber Valdez, Drew Anderson, Troy Melton, Jackson Jobe, Reese Olson, Keider Montero dhe River Ryan — dhe la të kuptohet se konkurrenca për vendet e rotacionit do të jetë e hapur. Drew Anderson do të shkojë në kamp si startues, ashtu si edhe Keider Montero, i cili gjithashtu do të përgatitet për atë rol.
Një emër që Harris e veçoi ishte River Ryan, i marrë në shkëmbimin e Tarik Skubal me Los Angeles Dodgers. Harris lavdëroi arsenalin e tij prej gjashtë e më shumë hedhjesh, një shumëllojshmëri që, sipas tij, i jep të riut mundësi të vërteta për të fituar një vend në rotacion. Detroit, ndërkohë, do të eksplorojë si tregun e lojtarëve të lirë, ashtu edhe shkëmbimet, dhe nuk përjashtohet që të bëjë më shumë se një shtesë në pitching, në përputhje me filozofinë e Harrisit për të pasur gjithmonë “plus one” — një hedhës më shumë.
Sa i përket shtimit të një bati, Harris ishte më pak i prerë. Ai tha se panorama në infield dhe outfield është e mbushur me lojtarë të rinj dhe se klubi nuk dëshiron t’u bllokojë rrugën talenteve që po zhvillohen. Me fjalë të tjera, ndërsa sulmi mund të presë, hedhja nuk mundet: dimri i Tigers, siç e përshkroi Harris në Las Vegas, do të gjykohet nga sa forcohet pitching-u.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.