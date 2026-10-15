IRGC-ja: Sulmet ndaj anijeve në Hormuz ishin përgjigje ndaj shkeljes së tretë amerikane
Një zëdhënës i Gardës Revolucionare Islamike deklaroi se sulmet e koordinuara ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit ishin hakmarrje zyrtare për atë që Teherani e quan shkelja e tretë e angazhimeve nga SHBA-ja.
Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) ka marrë zyrtarisht përsipër valën e fundit të sulmeve ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit, duke i paraqitur ato si hakmarrje ndaj Uashingtonit. Siç njofton Al Jazeera, një zëdhënës i IRGC-së tha se sulmet ishin të koordinuara dhe përbënin përgjigjen zyrtare ndaj asaj që Teherani e quan shkelja e tretë e angazhimeve nga SHBA-ja — pas një sulmi gjatë negociatave dhe një tjetri pas nënshkrimit të një memorandumi mirëkuptimi.
Deklarata vjen pas një jave me sulmet më intensive ndaj anijeve tregtare që nga fillimi i luftës. Anija me kontejnerë GFS Pride, me flamur të Singaporit, u mbyt pasi u godit nga një predhë pranë ngushticës, ndërsa anija Cape Dao, e goditur që më 23 shtator, u raportua gjithashtu në mbytje e sipër pas një tentative të pasuksesshme shpëtimi.
Teherani thotë se anijet e goditura kishin shkelur kufizimet e tij për kalimin në ngushticë, ndërsa zyrtarë iranianë kanë paralajmëruar se sulmet do të vazhdojnë për ta mbajtur nën presion tregun e naftës. SHBA-ja, nga ana e saj, mban bllokadën detare ndaj porteve iraniane dhe shoqëron kalimin e anijeve përmes rrugëve alternative pranë Omanit.
Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës para luftës kalonte rreth një e pesta e tregtisë botërore të naftës dhe gazit të lëngshëm, mbetet pika më e nxehtë e konfliktit: çdo valë e re sulmesh ka shtyrë lart çmimet e energjisë dhe kostot e transportit detar në mbarë botën.
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