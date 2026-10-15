☀️
Tiranë 9°C · Kthjellët 15 Tetor 2026
S&P 500 7,719 ▼1.11%
DOW 51,621 ▼0.09%
NASDAQ 26,693 ▼1.88%
NAFTA 94.79 ▼0.32%
ARI 4,122 ▲0.35%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
₿ CRYPTO
BTC $81,695 ▼ -1.84% ETH $2,422 ▼ -3.13% XRP $1.3322 ▼ -2.53% SOL $104.3500 ▼ -2.34%
S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 94.79 ▼0.32 % ARI 4,122 ▲0.35 % S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 94.79 ▼0.32 % ARI 4,122 ▲0.35 %
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
15 Tet 2026
Breaking
BFI dhe Chanel shpallin fituesit e çmimeve për kineastët e rinj 2026: katër regjisorë britanikë marrin nga 20 mijë paund Sulmi masiv rus në Kropivnitski godet logjistikën, transportin dhe industrinë, dy të vrarë Trump mbyll tubimin në Bullhead City: benzina do të bjerë nën nivelin e para luftës me Iranin kur lufta të mbarojë «The Cherry Orchard» ndan kritikën në Londër: katër yje për Kristin Scott Thomas, mendime të përziera për Stephen Mangan AEK-u bie në finale në Londër, Shahtari e përmbys 3-1 në Champions League
Menu
Konflikti SHBA - Iran

IRGC-ja: Sulmet ndaj anijeve në Hormuz ishin përgjigje ndaj shkeljes së tretë amerikane

Një zëdhënës i Gardës Revolucionare Islamike deklaroi se sulmet e koordinuara ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit ishin hakmarrje zyrtare për atë që Teherani e quan shkelja e tretë e angazhimeve nga SHBA-ja.

· 2 min lexim
Një skaf i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) në ujërat e Gjirit (foto arkiv, Wikimedia Commons)

Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) ka marrë zyrtarisht përsipër valën e fundit të sulmeve ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit, duke i paraqitur ato si hakmarrje ndaj Uashingtonit. Siç njofton Al Jazeera, një zëdhënës i IRGC-së tha se sulmet ishin të koordinuara dhe përbënin përgjigjen zyrtare ndaj asaj që Teherani e quan shkelja e tretë e angazhimeve nga SHBA-ja — pas një sulmi gjatë negociatave dhe një tjetri pas nënshkrimit të një memorandumi mirëkuptimi.

Deklarata vjen pas një jave me sulmet më intensive ndaj anijeve tregtare që nga fillimi i luftës. Anija me kontejnerë GFS Pride, me flamur të Singaporit, u mbyt pasi u godit nga një predhë pranë ngushticës, ndërsa anija Cape Dao, e goditur që më 23 shtator, u raportua gjithashtu në mbytje e sipër pas një tentative të pasuksesshme shpëtimi.

Teherani thotë se anijet e goditura kishin shkelur kufizimet e tij për kalimin në ngushticë, ndërsa zyrtarë iranianë kanë paralajmëruar se sulmet do të vazhdojnë për ta mbajtur nën presion tregun e naftës. SHBA-ja, nga ana e saj, mban bllokadën detare ndaj porteve iraniane dhe shoqëron kalimin e anijeve përmes rrugëve alternative pranë Omanit.

Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës para luftës kalonte rreth një e pesta e tregtisë botërore të naftës dhe gazit të lëngshëm, mbetet pika më e nxehtë e konfliktit: çdo valë e re sulmesh ka shtyrë lart çmimet e energjisë dhe kostot e transportit detar në mbarë botën.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu