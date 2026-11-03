Biznesmeni nga Berlini siguron bursa afatgjata për tre fëmijët e Tivarit që mbetën pa prindër
Robert Glendžo do të mbulojë shpenzimet e shkollimit të tre fëmijëve, nga shkolla fillore deri në përfundimin e studimeve të larta, me kontrata të noterizuara dhe në marrëveshje me kryetarin e Tivarit, Dušan Raičević
Biznesmeni nga Berlini, Robert Glendžo, do t’u sigurojë bursa afatgjata tre fëmijëve që mbetën pa prindër pas tragjedisë familjare në Tivar, siç u konfirmua për Portalin e RTCG-së.
Sipas raportimit të RTCG-së, bursat do të mbulojnë shpenzimet e arsimimit të fëmijëve, nga shkolla fillore deri në përfundimin e arsimit të lartë, ndërsa mbështetja do të rregullohet me kontrata të noterizuara.
Marrëveshja është arritur në dakordësi me kryetarin e Komunës së Tivarit, Dušan Raičević.
Kjo është ndihma e dytë brenda pak ditësh për të njëjtët fëmijë: Komuna e Tivarit vendosi më herët që fondet e parashikuara për programin muzikor me rastin e Ditës së Komunës t’i dhurojë pikërisht për fëmijët që mbetën pa prindër.
Tragjedia familjare në Tivar, ku tre fëmijë të mitur mbetën pa të dy prindërit, ka prekur thellë qytetin, ndërsa nisma e Glendžos synon t’u garantojë atyre vazhdimësinë e shkollimit pavarësisht rrethanave.
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