Andrew Shue dhe Marilee Fiebig martohen në fermën e tyre në New Jersey
Ceremonia diskrete, vetëm me familjarë e miq të ngushtë, vjen pak javë pas martesës së ish-bashkëshortëve të tyre, Amy Robach dhe T.J. Holmes
Andrew Shue, 59 vjeç, aktori i njohur i “Melrose Place”, dhe avokatja Marilee Fiebig, 49 vjeçe, u martuan të dielën në fermën e tyre në New Jersey, siç njofton Page Six, duke iu referuar fotove të publikuara nga Daily Mail. Fiebig veshi një fustan të bardhë dantelle me supe të zbuluara dhe një shall që përputhej, ndërsa Shue zgjodhi një kostum klasik, pa kravatë.
Ceremonia ishte diskrete, vetëm me familjarë dhe miq të ngushtë, mes tyre motra e aktorit, aktorja Elisabeth Shue. Çifti njoftoi fejesën muajin e kaluar, pas tre vjetësh lidhje; Shue i tha revistës People se kjo është për të një “fund i lumtur”.
Historia e çiftit është e pazakontë: ata nisën të dilnin bashkë në vitin 2023, pasi ish-bashkëshortët e tyre, Amy Robach dhe T.J. Holmes, kolegë në emisionin “GMA3”, u lidhën me njëri-tjetrin. Romanca e Robach dhe Holmes u zbulua në nëntor 2022 dhe të dy u larguan nga emisioni në janar 2023.
Vetë Robach dhe Holmes u martuan më 19 shtator në Arkansas, në një ceremoni private, detajet e së cilës u mbajtën të fshehta edhe nga disa prej miqve të tyre më të ngushtë.
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